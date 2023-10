Inflatie daalt fors naar 0,39 procent volgens Planbureau

Het Federaal Planbureau verwacht dat de inflatie in oktober een dieptepunt van 0,39 procent op jaarbasis zal bereiken. Dat blijkt dinsdag uit de jongste prognoses van het Planbureau.

In september zakte de Belgische inflatie naar 2,39 procent, het laagste peil sinds juli 2021, zo maakte statistiekbureau Statbel vorige week nog bekend. Volgens de berekeningen van het Planbureau zou de stijging van de consumentenprijzen in oktober een dieptepunt bereiken van 0,39 procent en vanaf november weer licht opveren met 1,02 procent.

Het Planbureau gaat nu uit van een iets lagere inflatie voor 2023 van 4,1 procent. Begin vorige maand stelde de instelling nog 4,4 procent voorop. Het Planbureau voorspelde vorige maand nog een spilindexoverschrijding, maar die bleef uit en zou er nu in oktober komen. Dat zou betekenen dat de sociale uitkeringen in november en de ambtenarenlonen in december met 2 procent zouden stijgen.

Ook de inflatievooruitzichten voor 2024 gaan iets naar beneden, van 4,1 naar 3,9 procent. De twee spilindexoverschrijdingen die het Planbureau volgend jaar verwacht, schuiven daardoor op van februari en juni naar maart en september. Telkens een maand later worden de sociale uitkeringen geïndexeerd, twee maanden later de weddes van het overheidspersoneel.

De laatste overschrijding van de spilindex dateert van november 2022. Vorig jaar bedroeg de inflatie 9,59 procent.