Nieuwe staatsbons leveren 3 procent op

De Belgische overheid geeft nieuwe staatsbons uit met een brutocoupon van 3 procent. Dat is het hoogst sinds meer dan tien jaar.

De komende week kunnen mensen intekenen op de nieuwe uitgifte van Belgische staatsbons, waarvan sommige voor het eerst sinds lang weer bruto 3 procent opleveren.

Op 4 maart worden er staatsbons met een looptijd van drie en van tien jaar uitgegeven. Tot 3 maart kunnen spaarders en beleggers daarop intekenen. De brutocoupon op die van drie jaar bedraagt 2,6 procent en op die van tien jaar 3 procent. Na de aftrek van roerende voorheffing blijft daar netto respectievelijk 1,82 en 2,1 procent van over.

Met de huidige inflatie van rond 8 procent is dat nog niet veel, maar het is meer dan de rente op spaarboekjes en andere rekeningen, omdat banken de vergoedingen daarop maar heel traag optrekken. Staatsbons zullen daarmee voor sommige spaarders een alternatief voor het spaarboekje worden.

Vier uitgiftes

Het schuldagentschap van de overheid plant dit jaar vier uitgiftes van staatsbons en het wil daarmee 250 miljoen euro ophalen. Vorig jaar werd er in drie uitgiftes iets meer dan 100 miljoen opgehaald.

Beleggers die willen intekenen, kunnen dat doen via een van banken die de plaatsing begeleiden, of rechtstreeks via de website van het schuldagentschap. Meer uitleg is te vinden in deze brochure.