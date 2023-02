Namé Recycling: ‘In plaats van rivieren van water heeft Kameroen rivieren van plastic’

Winst op korte termijn boven alles? We tonen graag hoe het anders kan. Deze week laten we in de rubriek Beleggen met impact Roblain Namegni aan het woord. Hij zet met Namé Recycling plastic afval om in grondstoffen. “Wij kunnen rendement halen zonder afbreuk te doen aan de natuur.”

“Ik heb veel geluk gehad. Het was een mirakel eigenlijk”, vertelt Roblain Namegni, de oprichter van Namé Recycling vanuit Kameroen. “Ik ben hier als weeskind op straat opgegroeid. Op mijn zeventiende ontmoette ik iemand die me naar België heeft gehaald. Daar heb ik moeten knokken, maar ik heb mijn studie toegepaste economische wetenschappen en accountancy aan de UAntwerpen afgemaakt en carrière gemaakt bij onder meer Deloitte en Euroclear. En toen ging ik denken: is dit het nu? Ik ben teruggekeerd naar Kameroen en heb ik Namé Recycling gestart.”

Hoe heeft u impact?

ROBLAIN NAMEGNI. “Internationaal vechten we mee tegen de vervuiling van de aarde en de plastic soep in de oceanen. In plaats van rivieren van water hebben wij rivieren van plastic. Natuurlijk stelt de hoeveelheid plastic die wij verwerken nog niet veel voor in vergelijking met de hoeveelheid plastic die in West-Afrika in de Atlantische Oceaan verdwijnt, maar we zorgen toch voor een beetje verbetering. Op lokaal niveau willen we de werkloosheid verminderen. We geven kansen aan bepaalde groepen, jongeren en veel vrouwen.”

Hoe meet u die impact?

NAMEGNI. “Aan het aantal ton plastic dat we weghalen uit de natuur en het aantal banen dat we creëren. En aan de return on investment. Ik geloof niet in liefdadigheid, ik geloof in empowerment. Ik geloof dat we mensen in staat kunnen stellen hun boterham te verdienen. Maar daarvoor moet je een businessmodel hebben dat behalve impact op de natuur en de mensen ook een return on investment levert. Dat is de circulaire economie die we zo nodig hebben. Namé bewijst dat je rendement kunt halen zonder afbreuk te doen aan de natuur en de medemens.

Roblain Namegni, oprichter van Namé Recycling: “Ik geloof niet in liefdadigheid, ik geloof in empowerment.”

“We hebben al 5.000 ton plastic uit de natuur gehaald of 218 miljoen plastic flessen. We hebben 200 mensen vast in dienst en geven indirect een baan aan meer dan duizend mensen die plastic inzamelen. Voor velen van hen is dat hun enige inkomen. Zij leven daarvan en verdienen meer dan het gemiddelde loon. Daar ben ik trots op. Omdat we de hele keten controleren, kunnen wij onze normen en waarden opleggen.”

Hoe kunnen beleggers investeren? Welk rendement mogen ze verwachten?

NAMEGNI. “Via het crowdfundingplatform Lita kun je inschrijven op obligaties vanaf 100 euro. Ze hebben een looptijd van vijf jaar en bieden een rendement van 8 procent. Wij hebben eerder al geld opgehaald via crowdfunding en die lening is terugbetaald. Wij zijn een vrij stabiele onderneming. Officieel leen je ook aan ons moederbedrijf, dat in België is gevestigd. Het voornaamste risico is de cashflow. Als we te veel verzamelaars moeten vergoeden, terwijl onze productie nog niet is verkocht, kunnen we in theorie slachtoffer worden van ons succes.”

Waarvoor gebruikt u het opgehaalde geld?

NAMEGNI. “Wij willen opschalen. We hebben nieuwe en betere machines nodig. In het begin maakten we enkel plastic als grondstof voor andere bedrijven. Sinds twee jaar maken we ook zelf producten van gerecycleerd plastic.”