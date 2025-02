Bancontact Payconiq Company zal de nieuwe Europese betaaltoepassing Wero bij Belgische handelaars introduceren. Tegelijk blijft de eigen app bestaan, maar de merknaam Payconiq verdwijnt.

Er bestond al een tijdje onduidelijkheid over de precieze verhouding tussen het Belgische Bancontact Payconiq Company en een pan-Europese betaaltoepassing die werkt onder de merknaam Wero.

Bancontact Payconiq Company is een lokaal betaalschema in handen van de grootste vijf banken van het land (de vier grootbanken en Crelan), dat zijn diensten aanbiedt aan alle consumenten, handelaars en banken. De vier grootbanken (BNP Paribas Fortis, KBC, ING België en Belfius) zijn tevens aangesloten bij het European Payments Initiative (EPI). Dat Europese project biedt onder de merknaam Wero een dienst aan waarmee ook buiten de landsgrenzen met de smartphone kan worden betaald. Wero wil op termijn pan-Europese instantbetalingen en -overschrijvingen mogelijk maken. Het is in België al geïntegreerd in de apps van de vier grootbanken, al blijft de dienst voorlopig beperkt tot rekening-tot-rekeningtransfers.

Die ontwikkeling deed vragen rijzen over de toekomst van Bancontact Payconiq en de relevantie van een nationaal betalingssysteem. Wero zal in de praktijk immers dezelfde en meer functionaliteiten aanbieden als de app Payconiq by Bancontact, maar dan op een Europese schaal. In Nederland en Frankrijk beslisten de banken al dat Wero uiteindelijk de plaats zal innemen van hun nationale systemen.

Voor de consument verandert niets

Op een persconferentie gaf Nathalie Vandepeute, de CEO van Bancontact Payconiq, meer uitleg. Volgens haar is er een overeenkomst gesloten tussen Bancontact Payconiq en EPI. Die voorziet dat de Belgische onderneming de betaaltoepassing Wero zal introduceren bij de Belgische handelaars. Die migratie van Payconiq naar Wero zal eind dit jaar, begin volgend jaar gebeuren. Vanaf dat moment zullen klanten van de grootbanken Wero kunnen gebruiken als ze een QR-code scannen in de winkel om te betalen.

Vandepeute: “We hebben een technologische oplossing gevonden waarmee ook de klanten van de andere banken, en dus eigenlijk alle consumenten, deze QR-code via onze app kunnen scannen. Hun betaling zal dan worden omgezet in een Bancontact-transactie. Betalingen tussen vrienden (rekening-naar-rekening transacties) zullen op dezelfde manier gebeuren: bij transacties tussen klanten van de vier grootbanken zullen ze via Wero lopen, voor andere transfers zal het gaan om een Bancontact-transactie die geïntegreerd is onze app.” En bij onlinebetalingen zal de consument zelf zijn betalingsmethode kunnen kiezen: Bancontact, Wero, Visa, Mastercard, enzovoort.

NATHALIE VANDEPEUTE “Voor de consument die betalingen doet binnen de Belgische landsgrenzen verandert er bijna niets.”

Kortom, voor de consument die betalingen doet binnen de Belgische landsgrenzen verandert er bijna niets, beklemtoont Vandepeute. En ook de prijzen voor de handelaars zouden dezelfde blijven. “Onze app blijft bestaan en krijgt in juni een grondige update, waardoor de toegankelijkheid en de gebruikservaring zal verbeteren. Enkel de merknaam Payconiq zal tegen eind 2026 verdwijnen, omdat die eigendom van EPI is.”

Zowel het bedrijf als de app zou op dat moment een andere naam krijgen. In een afzonderlijk persbericht noemt Vandepeute Bancontact “een iconisch merk en een vaste waarde op de Belgische markt”. Het overgrote deel van de 2,5 miljard betalingen blijven overigens Bancontact-transacties. Er zijn in ons land 18 miljoen Bancontact-betaalkaarten in omloop.

Betalen met smartphone stijgt ook in winkel

Bancontact Payconiq Company registreerde vorig jaar 2,5 miljard betalingen. Dat is een toename met 4,5 procent in vergelijking met 2023. Betalingen met een kaart blijven met 1,9 miljard transacties het populairst. Van die kaartbetalingen gebeurde 1,35 miljard contactloos, door de kaart tegen een toestel te houden en zonder dat er een pincode moest worden ingevoerd.

Betalen met de smartphone raakt echter steeds meer ingeburgerd, blijkt uit de cijfers. In 2024 werden op die manier 471 miljoen betalingen verricht, 28 procent meer dan het jaar daarvoor. Opvallend is dat Belgen ook steeds meer met hun smartphone betalen als ze gaan shoppen in de winkel. Het aantal mobiele betalingen bij handelaars (waarbij de consument een QR-code scant) steeg vorig jaar met 58 procent tot 65 miljoen transacties. Bij online-aankopen rekenden Belgen 335 miljoen keer af met hun smartphone (+26%).

Vandepeute beklemtoont dat het succes van Bancontact Payconiq te danken is aan “zijn jarenlange expertise en aan de sterke connectie die het bedrijf heeft met de noden van de markt”. Daarmee lijkt ze de nood aan lokale betalingsoplossingen extra in de verf te willen zetten.

“Ik geloof niet in het blindelings ontwikkelen van oplossingen die in een ivoren toren ontworpen zijn zonder voeling met de realiteit”, zegt ze. “Alleen door de specifieke noden van de Belgische consumenten en handelaars – en niet alleen de digital natives, maar mensen van alle leeftijden – te begrijpen en te vertalen naar gebruiksvriendelijke betaaloplossingen kun je hen overtuigen de omschakeling naar digitaal betalingsverkeer te maken. Dat vertrouwen moet je verdienen.”

