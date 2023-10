Meer Belgen dan ooit veranderen van spaarrekening

In de eerste negen maanden van dit jaar hebben Belgische spaarders 23.558 aanvragen ingediend om hun spaarrekening af te sluiten via de bankoverstapdienst Bank­switching. Dat is 40 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar en een record, zo schrijft De Tijd vrijdag op basis van cijfers van de sectorfederatie Febelfin.

Vooral in de eerste drie maanden van dit jaar klopten spaarders massaal bij de bankoverstapdienst aan. Het aantal aanvragen om van spaarrekening te veranderen steeg met meer dan 9.000. Dat spaarders net dan elders een rekening wilden openen is volgens de krant geen toeval, want na ­jaren van stilstand begonnen de Belgische banken begin dit jaar de spaarrente te verhogen.

Bankswitching bestaat al een vijftal jaar. De dienst moet het ­klanten mogelijk maken zonder veel papierwerk van bank te ver­anderen. De kosteloze service wordt het meeste gebruikt om met een zichtrekening over te stappen naar een andere bank. Sinds begin dit jaar werden 57.500 zulke aanvragen ingediend. Vooral in het tweede kwartaal explodeerde het aantal aanvragen, nadat het Gentse VDK Bank de klantenportefeuille van de duurzame bank NewB had over­genomen.

Over de eerste negen maanden van dit jaar maakten ruim 81.000 personen gebruik van Bank­switching. Dat is 14 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

