Het adviesbureau Sia Partners onderzocht welke banken online een hypothecaire lening snel en gemakkelijk toegankelijk maken voor kredietnemers. In België is Keytrade de beste leerling van de klas.

De digitalisering van bancaire diensten strekt zich steeds meer uit tot de kredietverstrekking. Vroeger was een bezoek aan een bankkantoor een verplichting om een kredietaanvraag te doen. Daarna moesten een heleboel papieren ingevuld worden voor er een beslissing genomen werd. Het hele proces nam best wat tijd in beslag.

Dankzij de digitalisering bieden steeds meer financiële instellingen een hypothecaire lening ook online aan. Dat begint bij simulaties en het opvragen van rentevoeten en mondt uit in het indienen van een concrete kredietaanvraag. Sia Partners, dat jaarlijks op zoek gaat naar de beste Europese bankapps, bestudeerde hoe snel, makkelijk en transparant dat in zijn werk gaat. De studie gebeurde in zes landen, waaronder België.

In ons land werd het digitale aanbod voor een woonkrediet van elf banken bekeken: Argenta, Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CPH, Crelan, Fintro, ING, KBC, Keytrade en Triodos. Om de test uniform te laten verlopen vertrok Sia Partnes van de situatie van een kandidaat-klant, en niet van iemand die al klant van de bank is.

Keytrade onderscheidt zich

Uit het onderzoek komt Keytrade als beste leerling van de klas. De onlinebank is de enige die toelaat dat iemand volledig digitaal een hypothecaire lening afsluit. Keytrade onderscheidt zich voorts door de aangeboden functionaliteiten (simulaties, het openen van het dossier, elektronische handtekening,…). Het hele onderschrijvingstraject wordt door Sia Partners als vloeiend en kwalitatief omschreven.

“Dat Keytrade de lijst in België aanvoert, hoeft niet te verbazen”, zegt Anthony Wolf van Sia Partners. “De bank positioneert zich al vele jaren rond zijn onlinekredietaanbod, en ze slaagt erin haar beloftes waar te maken.”

Triodos verbaast, BNP Paribas Fortis ontgoochelt

Keytrade wordt op kleine afstand gevolgd door KBC, Belfius, ING en Triodos. Die banken hebben een performant digitaal traject ontwikkeld dat afgerond moet worden met een eenmalig bezoek aan een agentschap. “Deze banken willen een krediet pas finaliseren als er een persoonlijk advies plaatsvindt op basis van de digitaal verzamelde gegevens”, aldus Wolf.

Dat Triodos deel uitmaakt van die groep vindt Wolf een verrassing “omdat de bank niet bekend staat als een sterke digitale speler”. De apps van KBC en Belfius zijn dan weer Europese top, terwijl de plaats van ING België in dit peloton van digitale utidagers volgens Sia Partners bewijst dat de bank terug in de race is voor een digitale koppositie.

Ten slotte zijn er een aantal banken die onder aan de lijst bengelen en bij wie het moeilijk is om digitaal een lening af te sluiten. Het gaat om CPH, Crelan, Beobank, Argenta, BNP Paribas Fortis en Fintro. “BNP Paribas Fortis is nochtans de marktleider in hypothecaire kredieten in België, terwijl Beobank voor de rest een sterk digitaal aanbod heeft”, stipt Wolf aan. “Toch presteren die banken zwak in ons onderzoek. Elk digitaal aanbod wordt bijna direct gevolgd door een voorstel om langs te komen in een kantoor.”