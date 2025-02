Managementvennootschappen, roerende voorheffing op winstuitkeringen, voordelen alle aard. Die en andere zaken in het regeerakkoord zetten voor vennootschappen een en ander op scherp. Al is het nog wachten op de concrete wetteksten.

Het nieuwe regeerakkoord bevat ook maatregelen die het financiële plaatje voor vennootschappen veranderen. Hieronder een kort overzicht.

Logische harmonisering

Er wordt gesleuteld aan de roerende voorheffing voor winstuitkeringen uit vennootschappen. Zo trekt de nieuwe regering het tarief van de roerende voorheffing voor de liquidatiereserve en de VVPR-bis-regeling gelijk naar 15 procent. Beide zijn regelingen om cash uit vennootschappen uit te keren.

Vennootschappen die een liquidatiereserve aanleggen, moeten daar vooraf 10 procent op betalen. Na minimaal vijf jaar mogen ze die winst uitkeren tegen 5 procent roerende voorheffing, waardoor de totale belastingdruk 13,64 procent bedraagt. De regering trekt die roerende voorheffing op tot 6,5 procent, om zo de totale belastingdruk op 15 procent te brengen, gelijk aan die van VVPR-bis.

Ook de termijn waarop vennootschappen hun liquidatiereserve mogen uitkeren krimpt naar drie jaar, net zoals VVPR-bis. “Die harmonisering is logisch. Er is geen reden waarom de termijnen of de belastingdruk voor winstuitkeringen anders zouden zijn”, zegt Philippe Renier, fiscaal advocaat bij RenierTax.

Zaakvoerders die hun liquidatiereserve pas uitkeren bij de vereffening van hun vennootschap, betalen geen roerende voorheffing. In het regeerakkoord staat althans niets dat daar iets aan verandert. Als ze binnen de drie jaar – vroeger vijf jaar – uitkeren, geldt een tarief van 30 procent, zoals bij gewone dividenden.

Aan de VVPR-bis-regeling verandert niets. Om daarvan te genieten blijven voor vennootschappen dezelfde voorwaarden gelden, onder meer dat de bedrijfsleiders zich het minimumloon uitkeren om zo in het verlaagd tarief te vallen van 20 procent op de eerste 100.000 euro winst.

Die minimale bedrijfsleiderbezoldiging wordt wel opgetrokken naar 50.000 euro en zal voortaan geïndexeerd worden, leest het regeerakkoord. De achterliggende bedoeling is om de toename aan managementvennootschappen tegen te gaan. Het gebeurt steeds meer dat kaderleden of zelfs bedienden via een managementvennootschap bij een bedrijf aan de slag zijn zonder dat in die vennootschap enige andere bedrijfsvoering aanwezig is.

Is het sop de kool nog waard?

“Een andere belangrijke verandering is dat de voordelen alle aard volgens het nieuwe akkoord niet meer dan 20 procent van het jaarlijkse brutoloon mogen bedragen”, zegt Philippe Renier. “Dat gaat over een gsm, een laptop, een wagen, de eigen woning. Met die minimumbezoldiging is het mandje met voordelen alle aard snel gevuld.” Voor het minimumloon van 50.000 euro bedraagt de jaarlijkse limiet voor de voordelen alle aard 10.000 euro.

Aandelenoptieplannen dreigen daarmee uit de boot te vallen. “Daar gaat het vaak om grotere bedragen, waardoor je snel boven de limiet zit”, gaat hij verder. “De grote vraag is wat de fiscus zal doen wanneer je de drempel van 20 procent overschrijdt. Hangt daar een boete aan vast? Of wordt een deel daarvan verworpen kosten? Voor zulke en andere gevallen moeten we wachten tot de concrete wetteksten zijn gemaakt.”

Dat geheel maakt dat voor sommigen het sop de kool niet meer waard is om een vennootschap op te richten. “Als zelfstandige betaal je belastingen in de personenbelasting, dat is eenvoudiger en minder duur. Met een vennootschap moet je een jaarrekening neerleggen en een accountant aanstellen. Vanaf aan bepaald bedrag lonen de lagere belastingen van een vennootschap niet meer om de extra kosten terug te verdienen”, besluit de fiscalist.