Tweede verblijf in een skigebied: grote prijsverschillen

De vastgoedprijzen in wintersportgebieden lopen sterk uiteen. Duitse skigebieden zijn een betaalbaar alternatief voor de populaire maar dure bestemmingen in de Franse Noordelijke Alpen.

Val d’Isère in de Noordelijke Alpen is het duurste wintersportoord van Frankrijk. Volgens een studie van Immoweb kost vakantievastgoed er 15.605 euro per vierkante meter. Dat is de ‘hybride’ prijs: een samengestelde prijs voor chalets en appartementen. Daarmee is het charmante en mondaine skioord aanzienlijk duurder dan Parijs waar de gemiddelde vastgoedprijs 9.282 euro per vierkante meter bedraagt.

In Duitsland is Schliersee in de Beierse Alpen het duurste skigebied (6.384 euro). Voor ons land afficheert Immoweb een gemiddelde vierkantemeterprijs van 3.046 euro voor appartementen en van 2.036 euro voor huizen. De prijsberekeningen zijn gebaseerd op gegevens van de vastgoed sites SeLoger en Immowelt, net als Immoweb dochterondernemingen van de AVIV Group.

Geliefde en dure Noordelijke Alpen

De Franse Noordelijke Alpen, volgens een onderzoek van Mastercard de favoriete skibestemming van de Belgen, zijn met een gemiddelde hybride prijs van 6.478 euro per vierkante meter het duurste gebergte in Frankrijk. Naast Val d’Isère zijn ook Courchevel (12.785euro) en Méribel (12.336) begeerde én dure skigebieden in deze regio. Gresse-en-Vercors is met een gemiddelde prijs van 1.971 euro het goedkoopste skioord in de Noordelijke Alpen.

Val d’Isère in de Noordelijke Alpen is het duurste wintersportoord van Frankrijk, met 15.605 euro per vierkante meter.

De Zuidelijke Alpen, met gebieden als Auron, Serre Chevalier en Isola 2000, zijn de op een na duurste wintersportregio in Frankrijk. De gemiddelde prijs per vierkante meter bedraagt er 3.457 euro. De Pyreneeën (2.450 euro), het Centraal Massief (2.564 euro) en de Vogezen (2.654 euro) zijn de aantrekkelijkste opties voor wie een meer betaalbaar tweede verblijf in de Franse bergen zoekt.

Prijseffect Winterspelen

De vierkantemeterprijzen voor chalets (5.505 euro) liggen iets hoger dan die voor appartementen (5.252 euro.) De algemene prijstrend van vakantievastgoed in de Franse wintersportoorden is licht positief (0,2%). Er zijn wel prijsdalingen op jaarbasis in het Juragebergte (-5,4 %), de Pyreneeën (-3,2 %) en de Vogezen (-0,9%). In de Zuidelijke Alpen noteerde Immoweb een forse prijsklim: 3,9 %. In de Noordelijke Alpen stabiliseerden de prijzen. Maar Immoweb verwacht dat de keuze voor de Franse Alpen als locatie voor de Olympische Winterspelen van 2030 een impact kan hebben op de vastgoedmarkt in de regio.

In vier jaar tijd ligt de prijsklim in de Franse wintersportoorden (22,5 % voor appartementen) aanzienlijk dan voor Frankrijk in zijn geheel (4%).

Duitse alternatieven

In de Duitse skigebieden liggen de prijzen in het algemeen een stuk lager dan in de Franse. De gemiddelde vierkantemeterprijs bedraagt er 3.778 euro tegenover 5.252 euro in Frankrijk. Daar staat tegenover dat de skigebieden er doorgaans minder hoog gelegen en kleiner zijn dan bijvoorbeeld in de Franse Alpen. De nabijheid vanuit België is dan weer een troef, zeker voor regio’s als het Zwarte Woud en het Sauerland.

In het Zwarte Woud bedraagt de gemiddelde prijs 2.663 per vierkante meter. In Feldberg, het populairste skigebied daar, stijgt die naar 3.056 euro. Het Sauerland heeft skigebieden zoals Willingen (2.160 euro) en Winterberg (2.027 euro), met prijzen ver onder het Franse niveau. De Beierse Alpen bieden meer skimogelijkheden en prestige, maar zijn met een gemiddeldevierkantemeterprijs van 4.903 euro ook een stuk duurder.

