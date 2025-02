Huurbarometer CIB: ‘Toenemende kloof tussen vraag en aanbod’

De nieuwe CIB-Huurbarometer toont stijgende prijzen en een daling van het aantal nieuwe huurcontracten. CIB waarschuwt voor een huurmarkt die tot stilstand komt.

De druk op de private huurmarkt neemt nog altijd toe. Vastgoedfederatie CIB staaft dit met cijfers over stijgende huurprijzen en met getuigenissen van vastgoedmakelaars op het terrein. “De vraag naar huurwoningen is nog nooit zo groot geweest. Meer dan 100 kandidaturen voor een pand is geen uitzondering meer”, stelt Kristophe Thijs, directeur Communicatie bij CIB in een persbericht.

Opvallend: ondanks die drukte neemt het aantal nieuwe verhuringen af. Voor de nieuwe huurbarometer onderzocht CIB samen met Korfine 47.500 huurcontracten afgesloten in 2024. Dat zijn er 16 procent minder dan in 2023. Het is ook het laagste aantal van de voorbije vijf jaar. Maar dat ligt dus niet aan een terugval in de vraag, wel aan een tekort aan aanbod, luidt de analyse van CIB en Korfine.

Patrick Boterbergh, de CEO van Korfine, meent dat zittende huurders als gevolg van het krappe aanbod verhuisbewegingen uitstellen. “Vastgoedkantoren zien het aantal opzeggingen van huurcontracten sterk afnemen. Huurders zien hoe moeilijk het is om een nieuwe woning te vinden en nemen het zekere voor het onzekere. Bovendien kunnen huurders minder snel de stap naar de koopmarkt zetten.” Boterbergh ziet een huurmarkt die meer en meer tot stilstand komt.

Zijn bedrijf Korfine, een dienstengroep die vastgoedmakelaars ondersteunt met oplossingen voor verhuur, zag de gemiddelde huurduur oplopen van 2,5 jaar in 2019 naar 3,9 jaar in 2024.

Huurprijs stijgt sneller dan inflatie

De gemiddelde huurprijs voor een appartement nam in 2024 met 6,1 procent toe tot 922 euro. De stijging ligt duidelijk boven het inflatiepeil van 2024 (3,1 %). Dat is een nieuw gegeven, want tot en met 2023 volgden de huurprijzen de inflatie. Volgens CIB wijst dit opnieuw op de ‘toenemende kloof tussen vraag en aanbod’. “Verhuurders zetten hun panden soms iets hoger in de markt, rekening houdend met de grote vraag”, klinkt het.

De evolutie van de mediaanprijzen toont grote verschillen voor de verschillende woningtypologieën. Voor halfopen bebouwingen steeg de mediaanhuurprijs in 2024 met 9,2 procent. Voor rijwoningen was dit slecht 2,9 procent (zie ook grafiek 1).

Krapte breidt uit

De vastgoedmakelaars aangesloten bij CIB gaven het signaal dat krapte op de huurmarkt zich uitbreidt naar heel Vlaanderen en zich dus niet langer beperkt tot de steden. Daarom vergelijkt de Huurbarometer dit jaar specifiek de situatie in de dertien centrumsteden en hun agglomeraties versus de rest van Vlaanderen. Uit de cijfers blijkt dat het aantal nieuwe huurcontracten toch nog sterker daalde in de centrumsteden (-17,5%) dan in de rest van Vlaanderen (-14,2%). Dat vertaalt zich ook in de prijsevolutie: appartementen werden er 6,4 procent duurder, tegenover 5,8 procent elders. De gemiddelde huurprijs lag in de centrumsteden op 927 euro, terwijl dat in de rest van Vlaanderen 860 euro was.

In geen enkele provincie ligt de gemiddelde prijs voor een appartement nog onder 800 euro.

Vlaams-Brabant nog duurder

Met een gemiddelde huurprijs van 1.011 euro voor een appartement blijft Vlaams-Brabant de duurste provincie om te huren. Antwerpen volg op de tweede plaats met een gemiddelde huurprijs van 904 euro. In geen enkele provincie ligt de gemiddelde prijs voor een appartement nog onder 800 euro. West-Vlaanderen is de goedkoopste provincie met een gemiddelde huurprijs van 804 euro.

Het valt op dat Vlaams-Brabant als duurste provincie ook de grootste prijsstijging kende (8 %). Volgens CIB illustreert dit dat de prijsstijgingen meer dan andere jaren gedreven worden door de specifieke omstandigheden op de huurmarkt – lees: de kloof tussen vraag en aanbod- veeleer dan door algemene economische trends.

Prijssprong in Leuven

Inzoomen op de centrumsteden toont de sterke prijsgroei op de dure Leuvense huurmarkt (zie grafiek 2). In 2023 nam Leuven al de leiderspositie over van Antwerpen, na een toename van de gemiddelde huurprijs van 14,8 procent. En ook in 2024 stegen de prijzen in Leuven (+12,1%) sterker dan in de andere centrumsteden.

Brussel: huurprijs +15 procent op twee jaar

Met een aparte huurbarometer analyseerde CIB ook de Brusselse huurmarkt. In het Hoofdstedelijk Gewest bedraagt de gemiddelde huurprijs voor een appartement 1255 euro en voor een studio 854 euro. Op twee jaar tijd stegen de huurprijzen er met bijna 15 procent. Het aantal nieuw afgesloten huurcontracten in Brussel lag 10 procent lager dan in 2023.

