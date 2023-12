1.876 miljard euro, het totale vastgoedvermogen van de Belgen

De waarde van het vastgoedvermogen van de particulieren in België is in 2022 met 7,7 procent gestegen, tot 1.876 miljard euro. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Nationale Bank.

Dat vastgoedvermogen bestaat uit bebouwde en onbebouwde gronden ter waarde van 1.157 miljard euro (62 % van het totaal) en gebouwen met een geraamde waarde van 719 miljard euro (38 %).

In 2021 bedroeg het totale vastgoedvermogen van de particulieren nog 1.741 miljard euro.

Residentieel

Van die gronden wordt 77,5 % gebruikt om er woningen op te zetten. Andere types van gronden die particulieren bezitten, zijn overige bebouwde gronden (6,0 %), bouwgrond (5,7 %) en landbouwgrond (3,5 %).

Van de 719 miljard euro aan gebouwen van particulieren, heeft 698 miljard euro betrekking op woongebouwen.

Het residentiële vastgoedvermogen van particuliere gronden en woningen bedroeg dus in totaal 1.594 miljard euro in 2022.

Evolutie

De waarde van grondpercelen van particulieren is met 6,9 % gestegen tegenover 2021. Dit is voornamelijk te verklaren door de aanzienlijke stijging van de waarde van de residentiële bebouwde gronden (+6,5 %), aldus nog de Nationale Bank in een persbericht.

De voorraad aan gebouwen van de particulieren is met 9,0 % in waarde gestegen tegenover 2021.