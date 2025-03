5 tips om ervoor te zorgen dat u uw hypothecaire lening tijdens de hele looptijd kunt blijven aflossen

De gemiddelde looptijd van een hypothecaire lening in ons land ligt rond twintig jaar. De meeste Belgen gaan dus een behoorlijk lange verbintenis aan als ze een woonkrediet afsluiten. Door deze vijf zekerheden in te bouwen wordt de kans groter dat ze dat ook bij onvoorziene omstandigheden kunnen afbetalen.

1. Kies voor een vaste rentevoet

De evolutie van de hypotheekrente hangt af van verschillende factoren, zoals de economische groei, de inflatie en het beleid van de Europese Centrale Bank. Hoewel experts in 2025 een verdere rentedaling verwachten, kiest u met een vaste rentevoet voor zekerheid. Tenslotte weet niemand echt zeker hoe de marktrente de komende twintig jaar zal evolueren. U kunt ook kiezen voor vaste aflossingen, waardoor u elke maand hetzelfde bedrag terugbetaalt.

2. Beperk variabele rentesprongen

Geeft u toch de voorkeur aan een variabele rentevoet? Die kan – afhankelijk van de marktrente – zowel dalen als stijgen, maar de stijging is wettelijk beperkt: de initiële intrestvoet mag maximaal verdubbelen. Zo kan een rentevoet van 2,5 procent hoogstens tot 5 procent stijgen. Een daling tot 0 procent is wel mogelijk.

Sommige banken bieden een zogenoemde cap aan. Dat is een grens die de maximaal toegelaten afwijking bepaalt. Zo houdt een cap van +1/-1 in dat een rentevoet van 2,5 procent niet lager dan 1,5 procent kan zakken en niet hoger dan 3,5 procent kan stijgen.

Een variabele rente kan volgens de wet alleen worden verhoogd of verlaagd na een vooraf duidelijk gedefinieerde periode. Met de juiste formule kunt u zo grote rentesprongen vermijden. Kiest u bijvoorbeeld voor 5/5/5 +1/-1, dan wil dat zeggen dat de rentevoet pas om de vijf jaar met maximaal 1 procent kan worden aangepast.

3. Informeer naar een betaalpauze

Sommige banken laten toe om een tijdelijke terugbetalingsstop inlassen. “Die optie kan welkom zijn bij een tegenvaller zoals werkloosheid, ziekte of een ongeval”, zegt Kenny Dauphin, productexpert woonkredieten van BNP Paribas Fortis. “Je betaalt dan gedurende een bepaalde periode enkel intresten, zonder kapitaalaflossingen. De looptijd van het krediet wordt evenredig verlengd.”

Andere banken bieden de mogelijkheid om bij een tijdelijke terugbetalingsstop de initiële looptijd te behouden en het uitgestelde kapitaal tijdens de resterende periode af te lossen. De maandelijkse aflossingen zullen dan licht stijgen.

4. Sluit een schuldsaldoverzekering af

Een schuldsaldoverzekering garandeert de terugbetaling van uw lening wanneer u of uw partner overlijdt. Overweeg een polis waarin u beiden voor bijvoorbeeld twee derde verzekerd bent. De premie is dan wel wat hoger, maar na een overlijden hoeft de langstlevende partner slechts een derde van de lening meer af te lossen, waardoor de financiële last draaglijk blijft.

5. Overweeg een extra verzekering

Bij de meeste verzekeraars kunt u zich beschermen tegen inkomensverlies. Bovendien biedt de Vlaamse overheid een gratis verzekering aan tegen betalingsproblemen bij onvoorziene gebeurtenissen: de verzekering gewaarborgd wonen. Die geeft u onder bepaalde voorwaarden recht op een financiële tegemoetkoming als u onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt zou worden. De bescherming duurt tien jaar.