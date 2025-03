‘Gezinnen hebben meer financiële ademruimte, maar vakantie blijft voor velen onhaalbaar’

Minder gezinnen hebben financiële problemen, maar reizen en uitstapjes blijven uitdagingen. Dat meldt consumentenorganisatie Testaankoop vrijdag op basis van haar jaarlijkse bevraging bij meer dan 3.000 Belgen naar hun financiële toestand en hoeveel moeite ze hebben om hun financiële uitgaven onder controle te houden.

In 2024 gaven meer gezinnen aan hun financiële uitgaven onder controle te hebben in vergelijking met 2023, en dat is volgens Testaankoop vooral te danken aan de dalende energieprijzen en de dalende inflatie in de supermarkt. Toch is er niet alleen positief nieuws: meer dan de helft van de Belgische gezinnen heeft moeite met een jaarlijkse vakantie te betalen en voeding blijft voor een kwart van de Belgen een lastige uitgave.

Tandzorg

In 2023 had 50 procent van de Belgische gezinnen moeite om een jaarlijkse vakantie te kunnen betalen. Voor 2024 was dat aantal al gestegen tot 53 procent. Voor de helft van hen is dat zelfs zeer moeilijk. Daguitstapjes en restaurantbezoeken zijn ook een uitdaging: respectievelijk 47 procent en 46 procent van de Belgen kan zich dat niet zomaar permitteren.

Ook sommige gezondheidsuitgaven blijken Belgische gezinnen financiële kopzorgen te geven: 37 procent heeft moeite met brillen, hoorapparaten en dergelijke medische uitgaven, 29 procent “verschiet” volgens Testaankoop van de kosten voor tandzorg.