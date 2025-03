Een kind kost wel degelijk een huis

Een kind opvoeden kost gemiddeld 264.000 euro. Dat becijferde verzekeraar AG op basis van cijfers van de Gezinsbond.

AG vergeleek de uitgaven van een kinderloos koppel met die van een koppel met kinderen, beide met dezelfde levensstandaard en een gemiddeld inkomen van 3.908 euro. De verzekeraar bekeek de kosten tot de 25ste verjaardag van het kind. Er wordt wel geen rekening gehouden met kindergeld in de cijfers, idem voor de fiscale impact daarvan.

Wat blijkt nu? Een eerste kind kost maandelijks gemiddeld minimaal 807,43 euro, wat na 25 jaar neerkomt op zo’n 232.5402 euro. In dit bedrag zitten uitgaven voor onder meer eten, hobby’s, een gsm en een fiets, maar specifieke kosten zoals kinderopvang, onderwijs of medische uitgaven – die sterk inkomensgerelateerd zijn – zijn nog niet meegerekend.

Geen rekening gehouden met kindergeld

Als de gemiddelde kosten voor kinderopvang en de gemiddelde studiekosten bij dit basisbedrag worden opgeteld, dan bedraagt de totale kost 264.310 euro voor een eerste kind. In een gezin met meerdere kinderen komt de gemiddelde kost per kind wat lager uit, omdat een aantal kosten – zoals bijvoorbeeld een kinderwagen, speelgoed en een babysit – gespreid kunnen worden over meerdere kinderen.

Vaak wordt gezegd dat een kind een huis kost. En dat lijkt volgens het cijferwerk van Ageas te kloppen. Volgens het Belgisch statistiekbureau Statbel bedroeg de mediaanprijs in ons land voor een gesloten of halfopen bebouwing in het derde kwartaal van 2024 immers 275.000 euro. Voor een appartement is dat 245.000 euro. Belangrijke nuance: AG hield in de cijfers geen rekening met het kindergeld. Dat geldt ook voor de fiscale effecten van kinderen krijgen. “De studie is meer uitgaven- dan inkomensgebaseerd”, klinkt het bij AG