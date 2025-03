Het aandeel groene contracten steeg van 68 procent eind 2023 naar bijna 90 procent eind 2024.

Wie een digitale meter heeft, kan sinds 2022 kiezen voor een maandelijkse afrekening. Daarbij krijg je elke maand een afrekening voor de energie die je de voorbije maand verbruikte. Er zijn geen voorschotfacturen meer. In december 2024 kregen om en bij 126.000 gezinnen en bedrijven een maandelijkse afrekening voor elektriciteit. Dat is bijna een verdubbeling tegenover 2023. Het gaat om 5,4 procent van alle digitale meters. Voor aardgas gaat het om 66.000 gezinnen en bedrijven, of 4,4 procent van alle digitale meters. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Nutsregulator.

Energiecontracten

Nog uit de cijfers blijkt een groeiend aanbod van energiecontracten, met bijna een derde meer voor elektriciteit en 13 procent meer voor aardgas. In 2024 waren er 153 elektriciteitscontracten op de markt, tegen 117 in 2023.

Het aantal dynamische contracten verdubbelde, van 15 naar 33. Het aantal gezinnen dat kiest voor zo’n dynamisch contract, blijft wel beperkt: in januari koos 0,4 procent van de gezinnen voor zo’n dynamisch contract. Het merendeel (77 procent) van de gezinnen had eind 2024 een variabel contract. Dat consumenten meer keuzevrijheid hebben, is een goede zaak, oordeelt de regulator.

Kiest u best voor een vaste of een variabele prijs voor elektriciteit? Lees meer.

Groene contracten

Bijna 9 op 10 gezinnen tenslotte heeft een groen contract. Bij groene contracten komt de geleverde stroom volledig uit hernieuwbare bronnen. Het aandeel groene contracten steeg van 68 procent eind 2023 naar bijna 90 procent eind 2024.

“Een leverancier veranderde twee van de meest genomen contracten naar 100 procent groene stroom, wat mee voor die stijging zorgde”, verklaart de Vlaamse Nutsregulator de toename. Het zou gaan om marktleider Engie, wat meteen de grote impact verklaart.

Voor alle duidelijkheid: met groene stroom wordt elektriciteit bedoeld die is opgewekt door waterkracht, windenergie, zonne-energie, biomassa, of uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling. Maar dat hoeft niet noodzakelijk hier in België te zijn. Leveranciers mogen groene stroom verkopen als ze daarvoor ‘garanties van oorsprong’ kunnen voorleggen. Dat is een bewijs dat de elektriciteit afkomstig is van hernieuwbare energie. Die garanties van oorsprong worden verhandeld, en stroomleveranciers kunnen die opkopen in heel Europa. Op die manier kwam in 2023 12 procent van de elektriciteit die bij ons werd verkocht als groene stroom uit Noorwegen.