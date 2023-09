‘Medicijnen tegen kanker nemen grootste hap uit geneesmiddelenbudget’

De studiedienst van het gezondheidsfonds CM onderzocht de facturatiegegevens van zijn leden, om een beter zicht te krijgen op de medicijnen die de uitgaven het meest doen stijgen.

De uitgaven van de ziekteverzekering voor geneesmiddelen die door ziekenhuisapothekers worden verstrekt aan ambulante patiënten zijn tussen 2010 en 2022 met 227 procent gestegen.

1. Welke geneesmiddelen wegen het zwaarst op het budget?

“De tien duurste geneesmiddelen per patiënt maakten in 2022 slechts 3 procent van de uitgaven uit. Ze worden gebruikt door een heel kleine groep patiënten die lijdt aan zeer zeldzame ziekten. De tien geneesmiddelen die verantwoordelijk zijn voor de hoogste uitgaven van de ziekteverzekering zijn ook dure geneesmiddelen (tot 112.000 euro per patiënt per jaar) en ze worden ook door een groot aantal patiënten gebruikt, met name bij de behandeling van bepaalde vormen van kanker en amyloïdose. Het aantal betrokken patiënten stijgt elk jaar. Bij de CM-leden ging het om een stijging van 400 procent tussen 2010 en 2022.”

2. Welke gevolgen heeft dat voor de patiënt?

“Een groot deel van die dure geneesmiddelen wordt voor 100 procent gedekt door de verplichte ziekteverzekering. Als er een eigen bijdrage van de patiënt wordt gevraagd, is die geplafonneerd. De eigen bijdrage daalde zelfs met 8 procent in de periode 2019-2022, terwijl de uitgaven voor de ziekteverzekering met 39 procent stegen.”

3. Wat moet gebeuren om de kosten in bedwang te houden?

“Bepaalde risicofactoren voor kanker zoals veroudering, celdeling en erfelijkheid zijn onvermijdelijk. Andere factoren zoals onze levensstijl en omgevingsfactoren kunnen wel worden vermeden. Voldoende investeren in preventie om het risico op kanker te verminderen is dringend nodig.

“Nog een ander aandachtspunt is het gebruik van generische en biosimilaire geneesmiddelen.”