Energie.be, Gaele XL en EnergyVision: drie energieleveranciers die u iets gratis beloven

Energie.be stunt met gratis elektriciteit op zondagnamiddagen in de lente en de zomer. Dat schrijft de krant De Tijd. Eerder kwamen EnergyVision en Gaele XL al met gratis zonnepanelen op de proppen.

Onder de hoofding ‘Energieke zondag’ kondigt de kleine energieleverancier Energie.be aan dat de residentiële klanten op zondagnamiddag tussen 12 en 16 uur van maart tot en met september geen elektriciteitskosten moeten betalen. Enkel de klanten met een digitale meter én een vaste of variabele prijs in hun energiecontract kunnen daarvan gebruikmaken. De klanten met een dynamische prijs in hun contract betalen sowieso weinig of niets op zonnige zondagnamiddagen.

0 euro voor elektriciteit is niet gratis

“Op zondagnamiddag ligt het verbruik in het algemeen lager en is er in de lente- en zomermaanden een piek in de productie van zonne-energie. Dat zorgt voor een overvloed aan goedkope energie die het elektriciteitsnet dreigt te overbelasten”, klinkt het op de website van Energie.be. De klanten betalen wel nog taksen, nettarieven en certificaten. Volledig gratis is het energiegebruik dus niet. Een deel van de nettarieven wordt bepaald door het piekverbruik, het zogenoemde capaciteitstarief. Alle huishoudelijke toestellen tegelijk opzetten op zondagnamiddag en een elektrische wagen opladen, wordt met dat tarief afgestraft. Een thuisbatterij opladen tegen het nultarief van Energie.be is niet toegelaten.

Energie.be tekent voor een primeur op de Belgische energiemarkt met de belofte van 0 euro elektriciteitskosten. Energieleveranciers wekken ofwel zelf energie op ofwel kopen ze energie op de groothandelsmarkt. Op momenten dat er een stroomoverschot is, dalen de prijzen op de groothandelsmarkt onder nul. Voorlopig profiteren enkel consumenten met een dynamische prijs in hun contract voluit van die negatieve prijzen op de groothandelsmarkt. Dynamisch betekent schommelend van uur tot uur en dat schrikt mensen af. De oplossing van Energie.be verhelpt aan dat euvel. Mensen krijgen zekerheid, maar profiteren toch ook mee van negatieve elektriciteitsprijzen via een nultarief.

Nu gratis, maar afbetaling op 25 of 30 jaar

Eerder kwamen twee andere energieleveranciers met energiecontracten, waarin gratis zonnepanelen inbegrepen waren. EnergyVision was de pionier. Het voorbeeld van EnergyVision kreeg navolging van Gaele XL. De energieleveranciers helpen consumenten over de drempel die een investering van duizenden euro’s in zonnepanelen voor veel mensen nog vormt. De gratis zonnepanelen betalen de consumenten in feite af door gedurende 25 of 30 jaar een vast tarief te betalen voor de elektriciteit opgewekt door de zonnepanelen op hun eigen dak.

Met gratis zonnepanelen of gratis elektriciteit op zondag zetten die spelers de Belgische energiemarkt op haar kop. Niemand kan tegen vernieuwing of innovatie zijn, maar al die gratis nieuwigheden maken het vergelijken van energiecontracten niet altijd gemakkelijker. De beste plaats om na te gaan of die contracten u voordeel opleveren, is de V-Test of een andere vergelijkende website. In dit artikel leest u hoe u aan een vergelijking begint en welke besparing het u kan opleveren.

