Bitcoin voor het eerst sinds april 2022 meer dan 45.000 dollar waard

De digitale munt bitcoin is dinsdag voor het eerst sinds april 2022 meer dan 45.000 dollar waard. Op het handelsplatform Bitstamp kostte de munt maandagochtend 45.200 dollar (41.000 euro), of ongeveer 7 procent meer dan voor het lange weekend.

De prijs wordt beïnvloed door een langverwachte beslissing van de Amerikaanse beurswaakhond SEC over de eerste beursgenoteerde bitcoin-fondsen, die voor 10 januari genomen moet worden. Experts verwachten dat daardoor de interesse van beleggers in bitcoin aanzienlijk zou toenemen.

Speculaties over de goedkeuring door de SEC hebben de prijs van de bitcoin opgedreven sinds half oktober. Sindsdien is de waarde met ongeveer twee derde toegenomen. Vrijdag, toen de koers rond de 43.000 dollar noteerde, raakte nog bekend dat de waarde van de munt op een jaar tijd met bijna 160 procent is gestegen.

Ook het vooruitzicht dat de belangrijkste rentetarieven van de centrale banken in de Verenigde Staten en in de eurozone binnenkort weer zouden dalen zorgt voor wind in de rug. Toch is de waarde nog ver verwijderd van zijn recordprijs: in november 2021 was munt iets minder dan 69.000 dollar waard.

Iets meer dan een jaar geleden zakte de prijs nog tot minder dan 16.000 dollar. Toen veroorzaakte turbulentie op de cryptomarkt gelinkt aan het omvallen van het grote handelsplatform FTX een koersval.

Lees ook: