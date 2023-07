Beursblog: meesurfen op de Japanse beursrevival

Japanse aandelen werden lang verguisd, maar ze worden sinds kort vanuit het Japanse beurswezen hevig aangestuwd. Dat maakt de markt opnieuw interessant voor beleggers.

Japanse aandelen staan misschien wel voor de grootste heropleving sinds enkele decennia. Die komt er onder impuls van de aandelenbeurs zelf, de Tokyo Stock Exchange (TSE). Die heeft Japanse beursbedrijven begin dit jaar berispt omdat hun waarde te weinig weerspiegeld wordt in hun beurskoersen.

Boekwaarde moet lager

Ongeveer de helft van de Japanse aandelen noteert onder de boekwaarde. Bij de Amerikaanse sterindex S&P500 is dat maar bij een paar procenten van de bedrijven het geval. De koers-boekwaardeverhouding van de Japanse Topix-index schommelt rond 1, terwijl dat voor zijn Amerikaanse evenknie bijna 4 is.

TSE ziet het als een schandvlek die dringend weggepoetst moet worden. De beurs heeft genoteerde bedrijven opgedragen vanaf de lente van dit jaar met plannen te komen waarin staat hoe ze hun beurskoersen tegenover hun boekwaardes willen opkrikken. Dat kan maar op twee manieren: of de aandelenkoers moet hoger, of de boekwaarde moet lager.

De kans is groot dat de Japanse beursbedrijven voor het laatste kiezen. Ze zitten op een enorme berg cash, die ze aan het werk kunnen zetten via inkoopprogramma’s van eigen aandelen. Door eigen aandelen in te kopen en die te vernietigen, verlagen ze hun boekwaarde, waardoor de koers ten opzichte van de boekwaarde automatisch hoger komt te liggen.

Sinds die schop van TSE onder de kont hebben Japanse beursbedrijven al voor recordbedragen inkoopprogramma’s aangekondigd. Het persagentschap Bloomberg gaf het voorbeeld van de horlogemaker Citizen Watch, dat in februari aankondigde 25 procent van zijn eigen aandelen in te kopen. Daarop ging zijn aandelenkoers meteen tientallen procenten hoger. Hetzelfde bij de autobouwer Honda, dat 10 procent van zijn eigen kapitaal gaat inkopen.

Cashbergen en waarderingsvaleien

Zoals gezegd, zijn die inkoopprogramma’s mogelijk dankzij de enorme berg cash waar beursgenoteerd Japan op zit. De schuldgraad (nettoschuld/ebitda) staat voor de Japanse index Topix op -1. Dat is met andere woorden een nettocashpositie.

Na de vastgoed- en economische crisis in de jaren negentig zijn Japanse bedrijven allergisch geworden aan schulden. Ze zijn daar lang door beleggers voor afgestraft, omdat te veel cash niet de meest efficiënte vorm van kapitaalallocatie is, zeker in een omgeving van lage rentes en goedkoop krediet.

Die omgeving is veranderd en met hogere rentes biedt de overtollige cash een veilige buffer in geval van tegenslag en kan die aangezet worden om aandeelhouders extra te belonen. Naast aandeleninkopen zijn Japanse bedrijven de jongste jaren ook vrijgeviger geworden met hun dividenden.

Daarnaast zijn de lage waarderingen een andere troef die de Japanse beurs het bekijken waard maakt. Japanse waarderingen blijven ongezien laag tegenover de Europese en Amerikaanse aandelenmarkten. De waarderingskorting tegenover de Verenigde Staten bedraagt 50 procent of meer. Daarmee zit er volgens sommige analisten te veel pessimisme in de Japanse aandelenkoersen. Als die waarderingskloof ook maar een beetje gedicht wordt, zal dat Japanse aandelenkoersen hoger stuwen.

Bekijken waard

De Japanse aandelenmarkt is lang een ondergeschoven kindje geweest bij beleggers. Door de stevig verouderende samenleving zagen ze weinig opwaarts potentieel voor de beurs en de economie. Verder kent Japan weinig wereldwijd bekende merken. Bovendien zijn de regels rond deugdelijk bestuur niet altijd aandeelhoudersvriendelijk.

Het zijn allemaal zaken waar beleggers op afknappen. Anderzijds zouden ze misschien wel de kiem kunnen bevatten van een verdere heropleving van de Japanse economie. Zo verplicht de verouderende bevolking Japanse bedrijven volop in te zetten op productiviteit om hun marktaandeel en hun concurrentiepositie te behouden.

De afkeer voor de Japanse beurs is ook veeleer ingegeven door macro-economische factoren, terwijl de Japanse aandelenmarkt zelf heel wat troeven heeft die het een interessant jachtterrein maken voor beleggers die hun huiswerk willen maken en eens een andere markt willen bekijken dan de Amerikaanse of de Europese.