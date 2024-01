Waarom bitcoin op recordhoogte staat

Bitcoin prijkt op het hoogste peil in meer dan anderhalf jaar. De weg naar die nieuwe top was hobbelig en de vraag is of cryptomunten daarmee terug zijn van weggeweest.

Nergens was er de jongste twee jaar zoveel deining als op de cryptomarkten. In november 2021 stond de prijs van de bitcoin, de populairste cryptomunt, op meer dan 65.000 dollar per stuk, om vandaar te kelderen tot zo’n 16.000 dollar begin 2023. Ondertussen is hij hersteld tot meer dan 45.000 dollar vandaag. Bitcoin-supporters halen hun pompons als boven voor het geval hij de grens van 50.000 dollar zou overschrijden. Hetzelfde patroon zien we bij de ether, de tweede belangrijkste cryptomunt.

De totale marktkapitalisatie van de cryptomunten ging van meer dan 3.000 miljard dollar op de piek eind 2021 naar minder dan 850 miljoen dollar. Nu staat ze opnieuw op 1.420 miljard dollar.

Die volatiliteit heeft deels dezelfde oorzaken als die in het reguliere financieel systeem, maar is ook te wijten aan gebeurtenissen en geruchten eigen aan de cryptowereld. Vooral dat laatste is de aanleiding voor de recente koersopstoot. “De prijzen van cryptomunten hebben twee voorname drijfveren”, zegt Ashley Oerth, beleggingsstrateeg en cryptokenner bij de vermogensbeheerder Invesco. “Ten eerste reageren ze sterk op macro-economische en financiële ontwikkelingen, net als de reguliere financiële markten. Ten tweede zijn ze gevoelig voor het algemene sentiment op en rond de cryptomarkten.” Op beide fronten hebben de cryptomarkten de jongste twee jaar klappen gekregen. Net zoals obligaties en aandelen hebben cryptomunten geleden onder de renteverhogingen van de centrale banken.

Daarnaast wegen de vele crisissen en schandalen in de cryptosector stevig op het sentiment. “Dat is begonnen met de ineenstorting van het Terra Luna-ecosysteem in mei 2022. Verder zijn nog enkele cryptoprojecten failliet gegaan. Het toppunt was het omvallen van de cryptobeurs FTX in november vorig jaar”, meent Ashley Oerth. FTX was de derde grootste cryptobeurs ter wereld en is ten onder gegaan aan fraude en wanbeheer door de oprichter en CEO Sam Bankman-Fried.

“Door al die ontwikkelingen blijft de algemene stemming op de cryptomarkten in het slop zitten”, zegt de Invesco-strateeg. “Het handelsvolume ligt nog altijd veel lager dan in de gloriedagen van 2021, ondanks het feit dat sommige cryptokoersen zijn hersteld.”

Buy the rumor

Het FTX-debacle is onlangs voor de Amerikaanse rechtbank beslecht. Bankman-Fried werd schuldig bevonden. Ook de macro-economische gemoederen zijn aan het bedaren, nu centrale banken aangeven de rente niet of niet veel meer te zullen verhogen. Zijn dat signalen voor de start van een nieuwe cryptorally en is het koersherstel van afgelopen jaar daar een voorbode van?

De voornaamste reden voor de heropleving is de hoop op de goedkeuring door de Amerikaanse financiële waakhond SEC van bitcointrackers van onder meer Fidelity en BlackRock Gwen Busseniers – Cryptoschool.be

“De markt heeft het FTX-schandaal allang verwerkt”, verklaart Gwen Busseniers, cryptokenner en oprichter van het onlineleerplatform Cryptoschool.be. “De voornaamste reden voor de heropleving is de hoop op de goedkeuring door de Amerikaanse financiële waakhond SEC van bitcointrackers van onder meer Fidelity en BlackRock”, zegt ze. Die trackers of ETF’s zouden de eerste zijn die rechtstreeks in bitcoins beleggen, en dus niet via afgeleide producten. “Ze zijn de heilige graal, waar iedereen op zit te wachten.”

“We verwachten dat dat de eerste belangrijke ontwikkeling zal zijn in de loop van 2024”, voegt Ashley Oerth toe. “Dat zorgt voor veel opwinding, die ik eerder zie als ‘buy the rumor, sell the news’.” De SEC moet tegen 10 januari zijn beslissing over die spot-ETF’s bekendmaken.

Markt versus industrie

De cryptosector is meer dan de cryptomunten of -markten alleen. Er is ook de onderliggende technologie of industrie. “De donderwolk hangt vooral boven het beleggingsgedeelte, door de vele fraudeverhalen en de opkomende en vaak onduidelijke regulering”, zegt Busseniers. “Van de vele beloftes of verwachtingen dat cryptomunten de financiële economie of systeem zouden transformeren, is niet veel terechtgekomen”, aldus Oerth.

In de technologie en de industrie beweegt wel veel. “Naar de ideeën rond de blockchain en al zijn toepassingen, zoals het omzetten van activa in digitale tokens en het gebruik van digitale grootboeken, wordt heel actief onderzoek gedaan. Dat kan onafhankelijk evolueren van het beleggingsgedeelte”, stelt ze.

“Dat zie je wel meer in berenmarkten. Dan zetten bedrijven sterk in op ontwikkeling, maar de lancering van een nieuw project gebeurt vaak pas als opnieuw een haussemarkt is gestart”, zegt Gwen Busseniers. “Kijk naar wat JP Morgan omzet met zijn blockchaintoken JPM Coin. Dat gaat om tientallen miljoenen dollars. Ook de tientallen CBDC’s – digitale munten van centrale banken – gebruiken blockchaintechnologie.”

Regelgever cruciaal

Door de talloze schandalen en mislukte projecten is de vraag of de cryptosector het zoekgeraakte vertrouwen kan terugwinnen. Daar wordt aan gewerkt, stelt Gwen Busseniers. “In Europa zijn de cryptobeurzen, naar aanleiding van de Europese cryptoregelgeving MiCA, begonnen met vereisten rond identiteitsgegevens, en antiwitwas- en antiterreurmaatregelen. Vroeger kon ik enkel met mijn naam en een e-mailadres een account aanmaken op een cryptobeurs. Dat is nu bijna nergens nog mogelijk. Het is streng gereguleerd. Maar die beurzen zijn nog altijd gevoelig voor liquiditeitscrisissen”, zegt ze.

Al is het regelgevend plaatje allesbehalve volledig. “Iedereen had verwacht dat 2023 het jaar zou zijn waarin crypto gereguleerd zou worden, maar dat is niet gebeurd. In Europa was er MiCA, maar dat is vooral wetgeving om de gebruikers te beschermen”, zegt Gwen Busseniers. Wetgeving die cryptoproducten en -diensten reguleert, staat niet op punt.

Cryptomunten zullen waarschijnlijk marginaal blijven en niet echt tot iets van betekenis uitgroeien, tenzij regelgevers dat toelaten. Ashley Oerth – Invesco

Regelgevers houden de sector wel in het vizier. Vorige week kreeg ’s werelds grootste cryptobeurs Binance in de Verenigde Staten een monsterboete van 4,3 miljard dollar voor te laks toezicht op witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

Regelgevers zullen bepalend blijven voor waar het met het crypto naartoe gaat. “Cryptomunten zullen waarschijnlijk marginaal blijven en niet echt tot iets van betekenis uitgroeien, tenzij regelgevers dat toelaten. Maar daar zijn tot hiertoe weinig positieve signalen voor”, zegt Ashley Oerth.

De grote twee

Verder blijft de cryptomarkt gedomineerd door een paar munten. “Als je over crypto spreekt, heb je het in feite over de bitcoin en de ether. Het narratief rond cryptomarkten wordt volledig bepaald door de grootste vijf of tien munten”, zegt Ashley Oerth.

Dan zijn er nog de stablecoins, cryptomunten gelinkt aan de waarde van de dollar, waarvan een paar in de top tien zitten. “Die blijven belangrijk in het crypto-ecosysteem, omdat ze een zekere waardevastheid of stabiliteit bieden en veel gebruikt worden voor transacties. Dat zegt genoeg over de rest van dat ecosysteem”, zegt Ashley Oerth.

Volgens haar is er in de cryptosector veel ongerealiseerd potentieel. “Het blijft een verhaal van wat had kunnen zijn”, zegt ze. “Cryptomunten hebben heel weinig toepassingen in de werkelijke economie, en als ze gebruikt worden, is het vooral om mee te speculeren.”

De mythe van de halvering

Volgens sommigen wordt de bitcoinprijs gestuwd door de zogenoemde halveringen. Dat zijn momenten waarop het aanbod aan nieuwe bitcoins halveert. Dat is zo in het bitcoinprotocol geprogrammeerd. Maar volgens Ashley Oerth zal de volgende halvering, voorzien in de lente van 2024, de prijs niet veel doen bewegen. “Het gaat over aanbodgroei”, zegt ze. “Momenteel komen er dagelijks 900 nieuwe bitcoins bij. Op een totaal van 19,5 miljoen die al in omloop zijn, is dat een groei van 1,7 procent per jaar. Met de halvering zal die aanbodgroei dalen naar 0,8 procent. Per bitcoin zou dat slechts een verschil van 300 dollar zijn op een prijs van meer dan 36.000 dollar nu.” De vorige halveringen gebeurden steeds in een context waarin crypto vanuit verschillende hoeken rugwind had. “De vorige was midden 2020, toen de centrale banken en de overheden door de coronacrisis enorm veel stimulus uitrolden”, legt ze uit. “De keer daarvoor was in 2016, net voor de eerste cryptozeepbel van 2017, die later zou barsten.”

