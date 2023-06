Triodos-beleggers kunnen binnenkort weer handelen in certificaten

Beleggers kunnen binnenkort weer handelen in certificaten van Triodos. Ruim drie jaar geleden legde de bank de handel in die alternatieve aandelen stil doordat te veel mensen tegelijk hun stukken wilden verkopen, tot grote woede van veel beleggers, onder wie ook enkele duizenden Belgen.

Triodos heeft dinsdag bekendgemaakt op 5 juli de certificatenhandel via een alternatieve beurs te openen. Volgende week woensdag opent het orderboek, waar de vraag en het aanbod van de certificaten samen worden gebracht om een koers te bepalen.

De waarde van die certificaten zal dan veel lager liggen dan op het moment voordat de handel werd stilgelegd, vrezen gedupeerde beleggers die zich hebben verenigd in de Stichting Certificaathouders Triodos. Analisten rekenen volgens die groep op een waardedaling van 45 procent, omdat de certificaten lang niet verhandeld konden worden. Dat zou neerkomen op een verlies van 550 miljoen euro.

Een woordvoerder van Triodos zegt dat het daadwerkelijke rendement of verlies ook afhangt van het moment waarop certificaathouders hun stukken hebben gekocht of zullen verkopen. Over de verwachte ontwikkeling van de prijzen kan hij geen uitspraken doen. De hoeveelheid certificaten in omloop blijft voorlopig hetzelfde. Triodos heeft op dit moment geen plannen om er meer uit te geven.

Ruim 43.000 beleggers onder wie ook enkele duizenden Belgen stopten de voorbije jaren geld in de op duurzaamheid gerichte Triodos Bank, alles samen zowat 1,2 miljard euro. Zij kregen in ruil een certificaat, waarmee ze konden delen in de winst van de bank. Maar tijdens de coronapandemie wilden de beleggers plots massaal van hun certificaat af. De handel werd stilgelegd, waardoor men jaren niet aan zijn geld kon.