Staatsbon van één jaar komt wellicht in september op de markt

De staatsbon met rendement op één jaar die minister van Financiën Vincent Van Peteghem dinsdag aankondigde, kan al bij de volgende uitgifte in september op de markt worden gebracht. Dat valt te horen bij het Agentschap van de Schuld.

Met de uitgifte hoopt de minister de concurrentie met de spaarboekjes te kunnen aangaan en de banken er zo toe aan te zetten de rente te verhogen. Verschillende partijen hebben voorstellen ingediend om dat wettelijk te verplichten. Van Peteghem is geen voorstander van een wettelijk ingrijpen. Volgens de Nationale Bank en de Europese Centrale Bank dreigt dat immers de financiële stabiliteit in het gedrang te brengen.

Het Agentschap van de Schuld is al een tijd met de voorbereiding van de uitgifte bezig, aldus directeur Jean Deboutte. Een staatsbon met een looptijd van een jaar zou al bij de volgende uitgifte, op 4 september, tot het aanbod kunnen behoren. ‘Dat staat zo goed als vast’, klinkt het.

Een staatsbon met een looptijd van een jaar is een primeur. De normale looptijd van dat product, waarbij op de particuliere belegger wordt gemikt, is 3, 5, 8 of 10 jaar.

Het rendement zou afhangen van de rente op dat moment. Ook het bedrag van de roerende voorheffing moet nog worden beslist. Van Peteghem onderzoekt een verlaging van 30 naar 15 procent.

De topman van het Agentschap van de Schuld spreekt alvast over een ‘beloftevolle piste’. Er is geen schatting gemaakt hoeveel de staat zou kunnen ophalen met de uitgifte. Of bedragen zoals met de Leterme-bons mogelijk zijn, valt af te wachten. De schatkist haalde in 2011 5,7 miljard euro op met die staatsbons. ‘We zullen zien’, aldus Deboutte.

