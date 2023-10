Rijke families houden de Belgische private-equitymarkt levend

Dankzij de opkomst van een aantal Vlaamse familyoffices heeft de Belgische private-equitymarkt zich vrij goed staande weten te houden, ondanks de stijging van de rente. Dat zegt Grégoire Tondreau, expert bij de consultant Roland Berger.

Grégoire Tondreau analyseert bij Roland Berger de private-equitytrends op de Belgische markt. Die is niet helemaal ontsnapt aan de algemene vertraging, stelt hij vast.

Hoe staat de Belgische private-equitymarkt ervoor?

GRÉGOIRE TONDREAU. “Net als in de meeste westerse landen is het vooral afwachten. Er zijn veel minder transacties dan in de voorgaande jaren. Dat is een algemene trend.”

Wat zijn de oorzaken?

TONDREAU. “Er zijn verschillende factoren aan het werk. De meest zichtbare is de sterke stijging van de rente onder impuls van de Europese Centrale Bank. Daardoor zijn kredieten en hefboomfinanciering aanzienlijk duurder geworden. Dan is er de economische vertraging en de dynamiek tussen kopers en verkopers. De verkopers hebben nog hoge waarderingsverwachtingen, terwijl de kopers hun referentieprijzen al naar beneden hebben bijgesteld. Naast die perceptiekloof zijn ook de beursintroducties, die voor private-equityfondsen een manier zijn om portefeuillebedrijven te verkopen, in aantal afgenomen.”

Private equity blijft een activaklasse die, ondanks de stijging van de rente, een aantrekkelijk rendement biedt

Zijn de banken minder bereid leningen te verstrekken?

TONDREAU. “Ze zijn veel voorzichtiger met de mate van risico die ze nemen en de clausules die ze opleggen als onderdeel van een financieringspakket. Als gevolg daarvan zijn ze minder bereid vreemd vermogen te verstrekken.”

Worden alle sectoren op dezelfde manier beïnvloed?

TONDREAU. “Er zijn grote verschillen. IT en bepaalde segmenten van de gezondheidszorg doen het vrij goed. Voor activiteiten in de vastgoed- en bouwsector is het moeilijk. Die sectoren lijden meer onder de economische vertraging.”

En in termen van bedrijfsgrootte?

TONDREAU. “De daling van het aantal transacties is veel duidelijker bij grote deals dan bij kleine. Dat brengt ons terug bij de financiering. De banken zijn minder voorzichtig voor kleine transacties, want daar zijn minder risico’s aan verbonden.”

Toch blijft de liquiditeit overvloedig?

TONDREAU. “Dat is de paradox van de situatie. Er worden geen aanzienlijke middelen ingezet, ook niet in België. Dat zien we bij spelers als Sofindev en Waterland, die geen enkele moeite hebben om hun fondsen te sluiten. Dat is ook heel normaal, want private equity blijft een activaklasse die, ondanks de stijging van de rente, een aantrekkelijk rendement biedt.”

Hoe zit het met de familyoffices? Die lijken in de lift te zitten.

TONDREAU. “Veel Vlaamse ondernemers investeren in private equity via hun eigen fondsen, zoals Marc Coucke via Alychlo en de familie Balcaen via Baltisse. Dat zijn privé-investeerders, die niet dezelfde beperkingen hebben als de traditionele fondsen. Ze kunnen het zich veroorloven langer te wachten met uitstappen of minder te vertrouwen op een hefboom. Zij houden de markt levend.”