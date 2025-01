De oprichters van het durfkapitaalfonds Tioga Capital leggen de laatste hand aan de tweede sluiting van hun tweede fonds. Nicolas Priem en Michiel Lescrauwaet zien hoe jongvolwassenen mee voor de doorbraak van crypto en blockchain zullen zorgen. “Als steeds meer mensen cryptoapps beginnen te gebruiken, zullen die de bestaande bankapps vervangen.”

Tioga Capital, een durfkapitalist die door Belgen vanuit Lissabon, Londen en Brussel wordt geleid, haalde voor zijn tweede fonds in december 40 miljoen op bij eerdere investeerders, waaronder institutionele partijen als PMV, familyoffices als die van de familie De Clerck en Marc Coucke, en succesvolle techondernemers. Tioga is volop bezig met de tweede afsluiting, waarmee het nog een bijkomende 35 miljoen euro wil ophalen bij nieuwe investeerders. Het geld van het eerste fonds uit 2020, goed voor 65 miljoen euro, is geïnvesteerd in 28 bedrijven die gespecialiseerd zijn in web3 en vooral in blockchaintechnologie. In dat domein behoort Tioga tot de 10 procent best presteerde fondsen ter wereld, stellen de Belgische oprichters, Nicolas Priem en Michiel Lescrauwaet, verwijzend naar een internationale ranglijst. Bij die 28 zitten ook start-ups van Belgische ondernemers, waaronder Venly en PV01.

Web3 is een verzameling technologieën die het aanzien van het internet veranderen, denk aan virtuele realiteit, artificiële intelligentie (AI) en blockchain. Met die technologie kun je waardevolle activa en data registreren en op een veilige en transparante manier verhandelen. Blockchain wordt onder meer gebruikt voor cryptomunten als de bitcoin, die de afgelopen weken zijn hoogste notering liet optekenen. Cryptomunten zijn slechts één toepassing, maar wel een die volop wordt opgepikt. “Er is een belangrijke onderliggende maatschappelijke trend, waarbij meer en meer jongvolwassenen investeren, omdat ze merken dat ze er met hun gewone loon niet komen,” zegt Michiel Lescrauwaet. “Het is vandaag twee keer zo moeilijk een huis te kopen dan vijftig jaar geleden. Meer mensen zoeken daarom extra inkomsten en diversificatie van activa. 48 procent van de millennials wereldwijd (geboren tussen 1981 en 1996, nvdr) bezit crypto, tegen slechts 8 procent van de babyboomers” (geboren tussen 1946 en 1964, nvdr).

Hoe bepaalt u in welke bedrijven u investeert?

NICOLAS PRIEM. “De oprichter is de belangrijkste variabele voor het succes. Wat maakt dat een founder succesvol is? Over die vraag denken we heel veel na. Zijn er karaktertrekken die terugkeren? Welke rol speelt iemands levenservaring? We onderscheiden ons van andere fondsen doordat we veel tijd doorbrengen met de oprichters in wie we willen investeren. We willen hun levensverhaal goed begrijpen, want het zijn vaak hun persoonlijke kenmerken die maken of ze succesvol kunnen zijn. Eén kenmerk is obsessief met iets bezig zijn. Je kunt daarnaar peilen door te kijken of een oprichter het hoogste niveau heeft gehaald als muzikant of als atleet, of door een doctoraat te halen. Vaak hebben succesvolle founders het moeilijk gehad en tegenslagen of trauma’s moeten overwinnen. Hoe je omgaat met tegenslagen, is superbelangrijk.”

MICHIEL LESCRAUWAET. “Het zijn diepgaande, emotionele gesprekken die alle kanten op kunnen gaan en waarbij we atypische vragen stellen. We vragen bijvoorbeeld of iemand al een conflict heeft gehad met een medeoprichter, want zulke conflicten zijn een van de belangrijkste oorzaken waardoor start-ups mislukken. Of waar iemand als jonge kerel of jong meisje voor het eerst geld aan heeft verdiend. De meest succesvolle ondernemers waren vaak op hun tien à twaalf jaar al aan het ondernemen.”

Was u ook zo ondernemend als tiener?

PRIEM. “Toen ik dertien, veertien jaar was, begonnen desktopcomputers door te breken. Die waren heel duur, maar ik had gemerkt dat je in Brussel alle onderdelen – de grafische kaart, het moederbord, de harde schijf enzovoort – van zo’n Dell of Hewlett-Packard apart kon kopen in gespecialiseerde winkels. Je kon die computers zelf assembleren, vaak met betere specificaties en voor de helft van de prijs. Zo begon ik computers voor familieleden te maken en via mondreclame kreeg ik steeds nieuwe vragen. Toen ik aan de universiteit was, heb ik eigenlijk nooit les gevolgd. Ik wilde op avontuur gaan en veel reizen, en dat financierde ik met een bedrijfje dat ik had opgericht om teambuildings te organiseren. Dat zijn twee voorbeelden, maar ik heb er nog meer als je wilt” (lacht).

En bij u?

LESCRAUWAET. “Toen ik elf, twaalf jaar was, vond ik in het bureau van mijn papa een biografie van Warren Buffett. Ik las hoe die was gestart als jonge kerel door de krant rond te dragen en ik leerde wat samengestelde intrest is. Mijn ouders hadden een bloemenwinkel in Brugge, waar ook serres bij hoorden. Aardbeien zijn in het begin van het seizoen altijd heel duur, wist ik. Ik bedacht dat als ik in die serres aardbeien kweekte om ze zo vroeg mogelijk klaar te krijgen, ik ze voor een goede prijs kon leveren aan restaurants en bakkerijen in de buurt. Op mijn twaalfde ben ik daarmee gestart. Mijn opa leerde me hoe ik aardbeien kon kweken. Mijn papa gaf me heel veel vrijheid, zodat ik op mijn veertiende een beleggingsaccount kon aanmaken. Ik heb in het begin heel veel geluk gehad. Ik ben beginnen investeren in 2009, op de bodem van de markt, net na de crisis. Gaandeweg leerde ik bij. Toen ik zeventien was, kwam ik in aanraking met bitcoin.”

Hoe hebt u elkaar leren kennen?

LESCRAUWAET. “Net voor de oprichting van Tioga. In 2018 was ik gestart met Adamant Capital, een bitcoinfonds gebaseerd in de Verenigde Staten. Ik haalde geld op bij investeerders in de Verenigde Staten en België, en kwam met Nicolas in contact om van gedachten te wisselen. Adamant is na anderhalf jaar gestopt, omdat mijn medeoprichter iets anders wilde doen. We hebben het geld teruggegeven aan de investeerders, al zijn enkele van de grootste investeerders meegekomen naar Tioga Capital, dat Nicolas en ik in 2020 oprichtten.”

PRIEM. “Ik werkte eerst als consultant bij Bain & Company in Europa, maar in 2011 kon ik voor Bain werken vanuit het Amerikaanse kantoor in San Francisco. Ik ben dan na een jaar overgestapt naar private-equityfonds in Los Angeles. Daar heb ik als investeerder leren kijken. In 2016 kwam ik aanraking met bitcoin, veel later dan Michiel. In die tijd is mijn identiteit gestolen, waardoor ik besefte dat je helemaal geen soevereiniteit hebt over je kapitaal. Dan begin je wel vragen te stellen over hoe je dat kunt oplossen. Ik was heel erg getriggerd door de technologie achter bitcoin. In die jaren heb ik de hele sector zien ontwikkelen in de Verenigde Staten. Na zes jaar in de Verenigde Staten verhuisden mijn vrouw en ik terug naar Europa. Ik zag dat er met mijn passie voor crypto een kans lag in Europa, omdat er veel cryptostart-ups zijn, maar veel minder gespecialiseerde fondsen dan in de Verenigde Staten. Heel wat anderen verklaarden mij gek.”

2025 wordt aangekondigd als een veelbelovend jaar voor cryptomunten en de onderliggende blockchaintechnologie. Wat mogen we verwachten?

LESCRAUWAET. “Het wordt duidelijk dat de infrastructuur eindelijk klaar is voor het gebruik van blockchain op grote schaal. Nu zijn duizenden transacties per seconde mogelijk, vier jaar geleden had je voor dezelfde hoeveelheid transacties nog twintig tot dertig seconden nodig. We verwachten in 2025 de eerste succesvolle toepassingen. Je kunt het een beetje vergelijken met de overgang van het Nokia- naar het iPhone-tijdperk (de overgang van mobiele telefoon naar de met het internet verbonden smartphone, nvdr). Met Nokia betaalde je 20 cent per verstuurd sms’je, waardoor je maar een aantal berichten per week verstuurde. Vandaag versturen we gratis berichten met smartphoneapps als WhatsApp. Iedereen zit in tientallen WhatsApp-groepen, waarin honderden berichten per dag worden verstuurd. Met blockchain zitten we op een vergelijkbaar kantelpunt. We zien nieuwe toepassingen die massaal kunnen aanslaan. Een voorbeeld daarvan is de Phantom Wallet (een app om cryptomunten en non-fungible tokens of NFT’s te verhandelen, nvdr). We zien dat Phantom ondertussen hoger gerangschikt staat in de App Store dan apps als Instagram en WhatsApp.”

PRIEM. “Een ander voorbeeld zien we bij Real World Assets (waarmee klassieke activa worden omgezet in een digitale eigendom, nvdr). Eigenlijk gaat het om een upgrade van het bestaande financieel systeem, waarbij traditionele functies van banken op blockchains worden gezet. Een bekend voorbeeld zijn stablecoins. Een stablecoin is gewoon een digitale verpakking van een euro of een dollar, zodat die op een blockchain kan worden gezet. Daardoor ontstaan efficiëntiewinsten. Ik denk dat 2025 het kantelpunt wordt, waarop dat niet meer beperkt blijft tot munten, maar zal worden doorgetrokken naar andere activaklassen. Denk aan staatsobligaties, maar ook aan bedrijfspapier. We zien die stappen nu, omdat de regelgeving duidelijker is dankzij MiCa (kort voor Markets in Crypto Assets, EU-regels voor rechtszekerheid en consumenten- en beleggersbescherming bij het gebruik van cryptomunten, nvdr). Maar ook omdat instituties de technologie meer beginnen te gebruiken.”

‘Het zou me niet verbazen als de fintech Revolut binnen tien jaar de grootste bank ter wereld is. En de cryptoapps worden nog krachtiger’ Michiel Lescrauwaet

U kijkt ook uit naar de opkomst van AI-agents, een nieuw soort toepassingen op AI-taalmodellen als ChatGPT. Wat zit eraan te komen?

LESCRAUWAET. “Stel, je komt aan in Brussel en je vraagt ChatGPT enkele opties van hotels die je kunt reserveren. Vervolgens kan die AI-agent het hotel dat je kiest niet zelf boeken. Voor zulke transacties heeft een agent een bankrekening nodig. Maar welke bank aanvaardt vandaag een AI-agent? In plaats daarvan kun je een AI-agent een cryptowallet geven. Dat zien we vandaag gebeuren. Je ziet ook transacties tussen die AI-agents, waarbij een agent die zelf geen afbeeldingen kan genereren een andere betaalt om een afbeelding te maken. We zien zo een economie ontstaan tussen die AI-agents, maar er is wel betaalinfrastructuur nodig om dat snel, efficiënt en kosteloos te kunnen.”

Met de bankencrisis van 2008 kraakte ons financieel systeem in zijn voegen. Kan een gedecentraliseerde financiële infrastructuur het bestaande systeem overbodig maken?

LESCRAUWAET. “Het wordt een combinatie van beide systemen. Als steeds meer mensen cryptoapps beginnen te gebruiken, zullen die de bestaande bankapps vervangen. Vandaag heb je eigen drie klassen. Je hebt de dino’s, dat zijn de banken. Vervolgens heb je de fintechs, dat zijn de snelgroeiende techbedrijven in financiële technologie, zoals Revolut (de Britse onlinebank, nvdr). De derde klasse zijn de cryptoapps, zoals CoinBase, waarmee je crypto kunt kopen en verkopen. Het eerste wat ik zie gebeuren, is dat de fintechs de banken zullen inhalen. Het zou me niet verbazen als Revolut binnen tien jaar de grootste bank ter wereld is. En de cryptoapps worden nog krachtiger dan fintechs als Revolut. Er zal dan een ecosysteem ontstaan waarbij iedereen de volledige controle heeft over zijn activa.

“Waarom is dat belangrijk? Als ik vandaag geld bij een bank heb, zit het daar vrij vast. De kosten om van bank te veranderen zijn hoog. Hetzelfde zie je nog bij Revolut: je kunt enkel de diensten van Revolut gebruiken, als je geld daar staat. Bij crypto heb je je eigen wallet en zijn de kosten om over te stappen nul. Je kunt in die wallet met één klik van de ene bank of app naar de andere overgaan.”