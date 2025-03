MeDirect start commercieel offensief dat ETF’s spotgoedkoop moet maken

MeDirect springt op de trend om beleggen in ETF’s met kleine bedragen goedkoper te maken. Daarmee hoopt de bank nieuwe klanten aan te trekken. De commerciële zet bevestigt de positionering van MeDirect als uitdager op de Belgische bankenmarkt.

Vanaf vandaag schrapt MeDirect de minimumprijs voor het aanschaffen van ETF’s (niet-actief beheerde beleggingsfondsen die vaak een index volgen). Voortaan geldt voor alle transacties in zulke trackers, ongeacht de grootte van het order of de markt, een makelaarsloon van 0,15 procent.

“We hebben vastgesteld dat het mediaanbedrag voor een transactie in trackers 1.200 euro bedraagt”, zegt Alain Moreau, CEO van MeDirect Belgium. “Dat betekent dat de helft van de kooporders voor een lager bedrag uitgevoerd worden. Wij hebben klanten die maandelijks voor 100 euro trackers aankopen. We maken nu zulke orders aantrekkelijker door de tarieven te verlagen en te uniformiseren.”

Een order in ETF’s van 100 euro zal de klant bij MeDirect dus voortaan 0,15 euro kosten, en een van 1.000 euro 1,5 euro. Daarmee duikt de bank onder de tarieven van concurrerende onlinebanken en brokers die vaak een minimumbedrag per transactie hanteren.

“ETF’s zitten in de lift. Het aantal transacties bij MeDirect verdubbelde vorig jaar, waardoor ze nu al een kwart van de totale fondsenportefeuille van onze klanten uitmaken”, gaat Moreau verder. “Maar tegenover de Verenigde Staten lopen we in België nog ver achter. In Amerika bestaat de helft van de fondsenmarkt uit ETF’s, in België komen we niet verder dan 1 tot 2 procent. Nochtans zijn trackers interessante producten voor de klant: de kosten zijn heel laag en de return is in veel gevallen vergelijkbaar met die van actief beheerde fondsen.”

Grootbanken werken niet in het belang van de klant

‘De Belgische banken werken niet in het belang van hun klanten’ Alain Moreau, MeDirect

Volgens Moreau is het grote probleem dat trackers niet worden gecommercialiseerd of aangeboden door de grootbanken omdat ze er, in tegenstelling tot actief beheerde fondsen, geen geld aan verdienen. “Ook wij verdienen er niets aan”, zegt de CEO van MeDirect Belgium. “Maar het is zoals met de staatsbon, die wij ook als enige bank gepromoot hebben: het is een middel om nieuwe klanten en nieuwe middelen aan te trekken. Klanten kijken rond in ons aanbod, stellen vast dat wij interessante tarieven en rentevoeten bieden en kopen ook andere producten. Zo leverde de commerciële actie die we voerden rond de staatsbon ons ook een belangrijke inflow van spaargeld op.”

De commerciële actie past dan ook perfect in de positionering van MeDirect als uitdager op de Belgische bankenmarkt. “De Belgische banken werken niet in het belang van hun klanten”, zegt Moreau. “Er is een oligopolie van vier grootbanken, dat ervoor zorgt dat er vandaag minder concurrentie is dan vijftien jaar geleden. Spaarders krijgen in België veel minder interessante rentetarieven dan in Nederland of Frankrijk. Trackers bieden de grootbanken hier enkel aan via aparte onlineplatformen. Bij hun eigen fondsen zijn de kosten zo hoog dat ze het rendement van de klant opeten.”

Kapitaalinjectie moet de groei van de bank bestendigen

MeDirect Belgium wil zijn rol als uitdager de volgende jaren met nog meer overtuiging en daadkracht invullen, geeft Moreau aan. De bank, die onderdeel is van de Maltese MDB Group, staat op het punt overgenomen te worden door de Tsjechische Banka Creditas. Die overname moet nog worden goedgekeurd door de toezichthouders. Banka Creditas heeft zich bij de overnameovereenkomst verbonden om vers kapitaal in de bank te investeren en onderschrijft de strategie en het businessmodel van MeDirect ten volle. De geplande kapitaalverhoging kan de groei van de bank bestendigen en versnellen.

In 2024 wist MeDirect Belgium iets minder dan 20.000 nieuwe klanten aan te trekken, waardoor de teller nu op bijna 120.000 staat. De rente-inkomsten stegen met 13 procent tot 56,4 miljoen euro en de netto operationele winst met 63 procent tot 15 miljoen euro. Onderaan de resultatenrekening blijft daar echter maar 3,4 miljoen euro van over, de helft minder dan de 7,8 miljoen euro die in 2023 gerealiseerd werd.

Forse kredietverliezen drukken de nettowinst

“Dat komt doordat we voor 10,7 miljoen euro aan kredietverliezen doorgeslikt hebben”, legt Moreau uit. “Deze bank had nog een historische portefeuille met internationale bedrijfskredieten. Die hebben we vorig jaar versneld afgebouwd van 200 miljoen tot 50 miljoen euro, en daar hebben we verlies op geboekt. Maar nu ligt die erfenis grotendeels achter ons. Ik verwacht geen extra kredietverliezen meer. De opkuis van de balans is zo goed als afgerond.”

MeDirect Belgium sloot 2024 af met 2,5 miljard euro aan gereglementeerde spaardeposito’s, tegenover 2 miljard een jaar eerder. Op termijnrekeningen staat nog eens ongeveer 500 miljoen euro en de investeringsproducten buitenbalans vertegenwoordigen 1,2 miljard euro.

De kredietportefeuille groeide vorig jaar met 9 procent tot 2,6 miljard euro. De bank commercialiseert hoofdzakelijk hypothecaire leningen in Nederland en België. Het gros van de portefeuille (meer dan 2 miljard) situeert zich in Nederland, maar de activiteiten in België, die pas in 2021 gelanceerd werden, groeien sneller. “Er zijn plannen om in de loop van dit jaar een onlineplatform voor kredieten op te starten”, geeft Moreau nog mee.