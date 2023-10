Healthtechnologiebedrijf Evoluno: ‘Preventieplannen zijn achterhaald’

Winst op korte termijn boven alles? We tonen graag hoe het anders kan. Het healthtechbedrijf Evoluno helpt organisaties de gezondheid van hun medewerkers te verbeteren. “Coaches volstaan niet om het mentale welzijn te verhogen.”

“Om impact te krijgen op het mentale welzijn is een geïntegreerde aanpak nodig. Met Evoluno bieden we monitoringtools voor de hele organisatie aan, maar ook een app die medewerkers persoonlijk advies geeft over zelfzorg en toegang verschaft tot ons netwerk van psychologen”, legt medeoprichter Alexandre Vandermeersch uit.

Op welke manier hebt u impact?

ALEXANDRE VANDERMEERSCH. “Een van onze grootste investeringen was in onze app. Veel concurrenten bieden vooral diensten aan, een mooie lijst van trainers en coaches, maar de technologie blijft achter. Die coaches zijn vaak goed, maar ze volstaan niet om het mentale welzijn te verhogen. Rond veel problemen heerst een taboe, mensen willen er liever niet over spreken.

“Mentaal welzijn is een van de grootste problemen in België. Traditioneel maakt een organisatie elke vijf jaar een psychosociale analyse, om dan een preventieplan te schrijven. Die zijn meestal hopeloos achterhaald. Onze klanten krijgen elke drie tot zes maanden een actieplan voor thema’s die uit de monitoring als een uitdaging naar voren komen. Zo zien we dat het absenteïsme daalt. Maar er is ook een impact op de rekrutering. Jongeren willen weten wat je concreet te bieden hebt voor het mentale welzijn.”

Hoe meet u die impact?

VANDERMEERSCH. “We monitoren allerlei parameters, zoals het absenteïsme. In elke organisatie zijn er mensen met een hoog risico op een burn-out. Die zouden actie moeten ondernemen, maar doen dat vaak niet. Een aantal krijgt effectief een burn-out. Dat kost een bedrijf al snel 30.000 euro.

“We meten ook kwalitatieve indicatoren. Bedrijven weten bijvoorbeeld vaak niet waarom iemand afwezig is. Daarom peilen we naar het welzijn. In de eerste zes maanden hebben we het welzijnsniveau zien stijgen met 15 procent. In het tevredenheidsonderzoek zien we dat 85 procent van de mensen zich productiever, positiever en enthousiaster voelt. 90 procent ervaart minder stress en angst.”

Hoeveel impact hebt u al gehad?

VANDERMEERSCH. “70.000 mensen hebben toegang tot ons platform. We werken voor grote bedrijven zoals Proximus, McKinsey en Hermes, maar ook veel voor de publieke sector. We zijn beschikbaar voor alle federale ambtenaren. De uitdaging is mensen met een hoger risico te bereiken.”

Hoe kunnen beleggers investeren? Wat is het rendement en de risico’s?

VANDERMEERSCH. “Beleggers kunnen via het platform van Lita intekenen op een converteerbare obligatie tegen 8 procent met een looptijd van zeven jaar. De eerste vier jaar betaal je geen roerende voorheffing. Natuurlijk is het geen investering zonder risico. Het kan dat we niet genoeg klanten vinden of dat klanten afhaken, maar dat is niet wat we zien. We zijn geen start-up die nog jaren cash gaat verbranden. Tegen eind volgend jaar willen we break-even draaien. Onze marges zijn vrij hoog.”

Waar dient het opgehaalde geld bijvoorbeeld voor?

VANDERMEERSCH. “We willen naar 1 miljoen euro omzet per jaar uit licentie-inkomsten. En willen ons aanbod nog verbeteren, zodat iedereen in een organisatie een oplossing kan vinden.”

ALEXANDRE VANDERMEERSCH “Mentaal welzijn is een van de grootste problemen in België.” © GF