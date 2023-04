Familie Colruyt (Korys) en Degroof Petercam Asset Management investeren in Incofin

Korys en Degroof Petercam Asset Management (DPAM) investeren een onbekend bedrag in Incofin. Met het verse kapitaal zal de beheerder van impactfondsen nieuwe initiatieven lanceren, “waaronder fondsen die een slimme klimaat- en genderfocus integreren”, klinkt het.

Incofin haalt geld op bij particuliere en institutionele beleggers, vooral in België, waarmee het leningen of kapitaal verstrekt aan microkredietinstellingen in ontwikkelingslanden. De onafhankelijke beheerder van impactfondsen voor de opkomende markten ontstond in 2009. De oprichtende aandeelhouders zijn de sociale investeringsmaatschappij Incofin cvso en de personeelsleden (Incoteam). Zij krijgen nu het gezelschap van de familie Colruyt en de vermogensbeheerder DPAM.

“Door vers kapitaal aan te trekken en samen te werken met partners kunnen we ons groeitraject stimuleren en enorme, onaangeboorde investeringsmogelijkheden benutten”, zegt Loïc De Cannière, oprichter en voorzitter van Incofin Investment Management. “We zochten partners die bijdragen tot een uitmuntend bestuur en die onze bedrijfscultuur ondersteunen. DPAM en Korys vormen de winnende combinatie. Met hen aan boord blijven we met trots een bedrijf dat geworteld is in België, maar met een onbeperkt wereldwijd bereik.”

Voor Korys en Incofin is het niet de eerste samenwerking. Korys investeerde al in fondsen van Incofin. “We zijn verheugd dit partnerschap te verdiepen,” zegt Frederik Bauwens, Investment Director bij Korys. “We zijn een langetermijninvesteerder met een focus op duurzaamheid, en we werken graag samen met partners die onze kernwaarden delen en een positieve impact willen hebben.”

DPAM werkte nog niet eerder samen met Incofin of een soortgelijke speler. Het gaat om “de allereerste investering in een impactinvesteringsbedrijf”. Volgens CEO Peter De Coensel is deze investering een natuurlijk uitvloeisel van de strategie. “We noteren een groeiende vraag van cliënten naar impactbeleggingen. Dit partnership sluit volledig aan bij ons engagement voor duurzaamheid en versterkt de sociale component ervan”, stelt hij.

Lees ook: