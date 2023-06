Evaluatie van 1 jaar duurzaamheidsprofielen: duurzaam beleggen is nog geen maatwerk bij banken

Welke vragen moeten beleggers zich stellen?

De hamvraag is of bankiers door de vragenlijsten hun klanten beter kunnen adviseren. Stellen ze de juiste vragen? Begrijpt iedereen waarover het gaat? Kunnen klanten ook controleren of de bank rekening houdt met hun wensen?

Siem de Ruijter, de oprichter van de Duurzaam Beleggen Academy en docent aan de hogeschool UCLL, vraagt zich af of de Europese regelgeving niet te complex is. Ze gaat om types fondsen of activiteiten van bedrijven. “Wij raden onze cursisten altijd aan te beginnen met gezond verstand. Wat vinden zij het belangrijkste? Zijn ze vooral met het milieu begaan of toch meer met de maatschappelijke impact van hun beleggingen? Niet elk bedrijf is met elk thema evenzeer begaan.”

De tweede vraag is op welke manier beleggers willen dat hun beleggingsportefeuille hun mening weerspiegelt. Siem de Ruijter: “Willen ze dat bepaalde bedrijven of sectoren worden uitgesloten? Of willen ze druk uitoefenen op bedrijven, zodat die beter hun best doen om bijvoorbeeld hun ecologische voetafdruk te verkleinen? Willen beleggers mee investeren in oplossingen, dan kunnen ze in impactfondsen investeren. Er zijn bijvoorbeeld beleggingsfondsen, die inzetten op het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.”

Wilt u bijvoorbeeld geen euro meer in fossiele brandstoffen beleggen, dan kunt u dat gewoon tegen uw bankier zeggen. Als u zelf een fonds zoekt of als u een fonds wordt aangeraden, kunt u in de databank van Towards Sustainability opzoeken of dat fonds een blootstelling heeft aan de oliesector. In die databank kunt u ook fondsen vinden die op de duurzame ontwikkelingsdoelen werken. U hoeft niet te wachten tot de bank u vragen stelt. U kunt zelf ook vragen stellen over het duurzaamheidsbeleid van de bank of over de duurzame strategie achter bepaalde beleggingsproducten. IDW