Wanneer bedrijven cadeaus geven voor Sint of Kerst: het ene geschenk is voordeliger dan het andere

Soms zijn geschenken of geschenkbonnen die een werkgever geeft aan zijn werknemers vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen. Isabelle Caluwaerts van de hr-dienstenleverancier Partena Professional geeft uitleg.

1 Hoeveel kunnen werkgevers maximaal aan een geschenk spenderen?

“Geschenken kunnen vrijgesteld zijn van socialezekerheidsbijdragen als het jaarlijkse bedrag niet hoger is dan 40 euro per werknemer. De waarde is vastgesteld op basis van de prijs die de werkgever betaalt, inclusief btw. Dat plafond kan worden verhoogd met 40 euro per kind ten laste van de werknemer.”

“Voordelen die een werkgever aan zijn werknemer geeft, zijn in principe belastbare voordelen van alle aard. Ze zijn onderworpen aan bedrijfsvoorheffing en belastingen. Voordelen die als ‘sociale voordelen’ worden bestempeld, zijn niet belastbaar. Het betreft minieme voordelen om de relatie met het personeel te verbeteren en de band tussen het personeel en het bedrijf te versterken. Fiscaal kan het bedrag van 50 euro als referentie dienen voor het begrip ‘miniem voordeel’.”

2 Zijn er nog andere voorwaarden?

“Alle personeelsleden moeten hetzelfde voordeel krijgen. Het geschenk moet ter gelegenheid van één of meer feesten of jaarlijkse gebeurtenissen gegeven worden. Geschenkcheques mogen ze enkel ingeruild worden bij bedrijven die een akkoord hebben gesloten met de uitgevers en de bonnen moeten maxiaam één jaar geldig zijn.”

3 Wat moet er op de individuele rekening staan?

“Op de individuele rekening moet de waarde van de geschenken worden vermeld, net als geschenkcheques die ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten werden toegekend, ook al zijn de bedragen sociaal en fiscaal volledig vrijgesteld.”