Fietsen is fiscaal minder interessant

Wie zijn werkelijke beroepskosten aangeeft voor de personenbelasting, kan de forfaitaire fietsvergoeding niet meer inbrengen. Sommige zelfstandigen hebben het misschien nooit geweten, maar zij konden van dat forfait gebruikmaken voor hun zakelijke verplaatsingen.

Tot vorig jaar konden zelfstandigen en werknemers een fietsvergoeding van 0,35 euro per kilometer inbrengen in hun belastingaangifte. Het maakte niet uit of ze kozen voor werkelijke of forfaitaire beroepskosten. Dat bood hen een fiscaal voordeel en stimuleerde het gebruik van de fiets als duurzaam transportmiddel.

Vanaf het aanslagjaar 2025 wordt dat systeem overboord gegooid voor wie zijn of haar werkelijke beroepskosten aantoont. Het betekent dat eenmanszaken geen aanspraak meer kunnen maken op een belastingvrije kilometervergoeding voor zakelijke fietsritten. Dat geldt ook voor werknemers die hun werkelijke kosten bewijzen in hun belastingaangifte.

De Belgische fiscus heeft de regels aangescherpt om dubbele fiscale voordelen te vermijden. “De overheid wil voorkomen dat iemand én een belastingvrije fietsvergoeding ontvangt én tegelijk de kosten van de fiets als beroepskosten aftrekt”, zegt Giel Thomas, boekhoudkundig specialist en medeoprichter van Dexxter. “Voor werknemers is dat onderscheid minder zichtbaar, omdat zij meestal de forfaitaire kostenaftrek gebruiken en geen werkelijke kosten indienen.”

Opteren zelfstandigen toch voor de werkelijke kosten, in combinatie met een fietsvergoeding, dan wordt die belastbaar als beroepsinkomen. Zo verdwijnt het fiscale voordeel en de stimulans voor het gebruik van de fiets als duurzaam transportmiddel.

Wat blijft wel fiscaal aftrekbaar?

Het blijft voor zelfstandigen wél nog mogelijk fietskosten in te brengen als beroepskosten. De volgende uitgaven voor fietsen zijn nog altijd aftrekbaar:

• Aankoop

• Onderhouds- en herstellingskosten

• Verzekeringen

• Accessoires, zoals een helm, fietstassen en verlichting

Bij het inbrengen van fietskosten moeten eenmanszaken aantonen hoeveel van hun fietsgebruik zakelijk is en hoeveel privé. Dat kunnen ze bijvoorbeeld bijhouden via een eenvoudige ritregistratie in Excel.

“Voor zelfstandigen met een vennootschap gelden andere regels”, weet Giel Thomas. “Als zij aantonen dat ze overwegend beroepsmatige verplaatsingen doen met de aangekochte fiets, dan kan die volledig in de boekhouding en mag het beroepsmatige gebruik op 100 procent worden ingeschat.” Eenmanszaken met een vennootschap kunnen trouwens wel nog een kilometervergoeding uitkeren aan zichzelf en die via de vennootschap als kosten inbrengen, terwijl ze in hun persoonlijke belastingaangifte de forfaitaire kostenaftrek behouden. “Opgelet: de bedragen van die fietsvergoeding moeten altijd op een fiscale fiche worden vermeld”, benadrukt Thomas.

Toch fiscaal interessant

Er blijven dus voldoende fiscale voordelen die zakelijk fietsen aantrekkelijk houden. “Door de fiets en gerelateerde kosten correct te boeken en een duidelijk rittenoverzicht bij te houden, kunnen zelfstandigen nog altijd besparen”, besluit Giel Thomas.

Voor wie het enige vervoermiddel de fiets is en geen bedrijfswagen heeft, kan het iets eenvoudiger zijn om de beroepsmatige kilometers te rechtvaardigen aan de fiscus. “Toch blijft een nauwkeurige administratie essentieel om optimaal van de fiscale voordelen te profiteren.”