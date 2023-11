De retailsector viert samen met de consument Black Friday. Wat oorspronkelijk één dag van hoge kortingen in de Verenigde Staten was, is geëvolueerd naar een week van kortingen, en ook bij ons is het niet meer weg te denken. Volgens Laura Clays, de woordvoerder van Testaankoop, kunt u tijdens Black Friday echt goede deals scoren, dankzij de consumentenbescherming in België. Deze zes tips kunnen u daarbij helpen.

1. Vergelijk prijzen het hele jaar lang

Black Friday staat bekend als dé periode om producten tegen een goede prijs te scoren, en soms stellen consumenten hun aankopen uit tot de koopjesweek in november. Maar het is nuttig het hele jaar lang kortingen te vergelijken. Zelfs al daalt de prijs van een product tijdens Black Friday, dan nog is het mogelijk dat het op een ander moment in de voorbije maanden goedkoper was.

Het Britse consumentenmagazine Which stelde tijdens een groot onderzoek in 2021 vast dat 98 procent van de producten die zogenaamd met korting tijdens Black Friday te koop waren, eigenlijk goedkoper werden geadverteerd op een eerder moment dat jaar.

Laura Clays, de woordvoerder van de consumentenorganisatie Testaankoop, schrikt van dat cijfer, maar ze stelt ook gerust. “In België is die situatie gelukkig anders, door regels voor consumentenbescherming waar de retailsector zich aan dient te houden. Het klopt dat Black Friday geen garantie geeft op de laagste prijs, maar uit een onderzoek dat we dit jaar hebben uitgevoerd, bleek dat Black Friday in België tot de goedkoopste periode behoort voor shoppers.

2. Gebruik een geschikte tool

Om een goede deal tijdens Black Friday te herkennen gebruikt u het beste een goede prijsvergelijker. Die vergelijkt niet alleen de actuele prijzen van een product op meerdere webshops, maar houdt ook rekening met de prijsevoluties van de voorbije maanden.

Ten eerste is de prijsvergelijker van de technologiesite Tweakers een handig instrument. Die omvat een grote database aan producten, met veel variaties van eenzelfde model. De prijsvergelijker toont niet alleen in welke webshop het product op dit moment het goedkoopste is, u krijgt ook een grafiek met de prijsontwikkeling. Daar maakt Tweakers een onderscheid tussen de gemiddelde prijs en de minimumprijs van een product in het afgelopen jaar. Die eerste toont het gemiddelde van alle webshops die het product aanbieden. De tweede is de laagste prijs van de goedkoopste winkel.

Komt u zo te weten dat een product niet goedkoper is op Black Friday en is de aankoop niet dringend? In dat geval kunt u een ‘prijsalert’ instellen. U krijgt dan via e-mail een waarschuwing wanneer de prijs van het product zijn voorlopig laagste punt heeft bereikt.

Een gebruiksvriendelijker alternatief voor de tool van Tweakers is de website Rate My Deal van Testaankoop. Die toont geen uitgebreide prijsevoluties van producten, maar Testaankoop kleeft drie mogelijke etiketten op elke Black Friday-aanbieding:

De beste deal : de beste prijs op de markt

: de beste prijs op de markt Een goede deal : de prijs is maximaal 1 procent hoger dan het gemiddelde van de laagste prijzen van de afgelopen twaalf maanden

: de prijs is maximaal 1 procent hoger dan het gemiddelde van de laagste prijzen van de afgelopen twaalf maanden Een slechte deal: alle andere uitkomsten

3. Let op de ‘adviesprijs’

De Belgische wetgeving beschermt consumenten in zekere mate voor valse aanbiedingen op Black Friday en tijdens de soldenperiodes. Vaak ziet u bij een advertentie een doorstreepte prijs met daarnaast de goedkopere Black Friday-prijs. Winkels en webshops zijn verplicht als doorstreepte prijs de laagste prijs van de afgelopen dertig dagen te adverteren, legt Clays uit.

“Er zijn nog altijd webwinkels die de wetgeving schenden of ze slim omzeilen. De elektronicaketen Excellent toont bijvoorbeeld geen doorstreepte prijs naast de zogenaamde Black Friday-korting, maar een adviesprijs, die niet is doorstreept. Die adviesprijs is door de fabrikant aanbevolen en geeft niet het laagste prijskaartje van het product weer.”

Volgens Testaankoop verdedigen zulke webshops zich met het argument dat de adviesprijs niet voor de consument impliceert dat het om een prijsvermindering gaat. Toch is de vraag of die redenering standhoudt, wanneer in de folder of in de online-advertenties tegelijk wordt uitgepakt met een opschrift zoals ‘Black Friday-korting’. Testaankoop heeft al verschillende websites op de vingers getikt. Het onderzoekt welke stappen nog kunnen worden genomen tegen handelaars.

Een voorbeeld van een webwinkel die adviesprijzen en cashbackacties adverteert.

4. Kijk kritisch naar het product

Een fikse Black Friday-korting kan voor retailers een manier zijn om snel producten te verkopen die al lange tijd in voorraad zijn. Daarom is het belangrijk dat consumenten zich niet alleen blindstaren op het prijskaartje, maar dat ze ook kritisch blijven voor het product. “Kijk niet alleen naar de score, maar lees de reviews”, is de tip van Clays.

Als het om technologie gaat, zoals smartphones, speelt bijvoorbeeld de leeftijd een belangrijke rol bij het beoordelen van een product. Nieuwe smartphones ontvangen minimaal twee jaar beveiligingsupdates, maar die periode begint meteen na de introductiedatum van het model te lopen. Wie een ouder model op de kop tikt, loopt dus de kans dat het toestel slechts voor een korte tijd beveiligings- of andere software-updates krijgt.

5. Let op voor cashbackacties

Naast gewone kortingen pakken sommige winkels ook uit met cashbackacties voor producten. Nadat hij het product heeft geregistreerd, krijgt de klant een deel van het aankoopbedrag terug. Volgens Testaankoop zijn cashbackacties voor de fabrikant of de verkoper om meerdere redenen interessant. Ten eerste is het een kans om kostbare data te verzamelen over klanten. De fabrikant of de verkoper verzamelt e-mailadressen en persoonlijke gegevens, die voor marketingdoeleinden kunnen worden gebruikt.

Maar Testaankoop krijgt ook klachten van consumenten die hun cashback niet krijgen. Het is voor een particulier moeilijk die betaling af te dwingen. Verkopers of fabrikanten rekenen erop dat een deel van de kopers vergeet dat ze aanspraak maken op de cashback, daar waar een directe korting onmiddellijk wordt verrekend.

‘Tijdens Black Friday verschijnen malafide websites waar mensen allerlei producten kopen, waarna de website gewoon offline gaat. Slachtoffers krijgen de producten nooit te zien’ Laura Clays, woordvoerder Testaankoop

6. Wees waakzaam voor fraude

Niet elke Black Friday-deal is even interessant, maar tijdens deze week duiken er ook frauduleuze aanbiedingen op, waarschuwt Laura Clays. “Oplichters weten dat consumenten tijdens Black Friday meer geneigd zijn in te tekenen op kortingen. Slachtoffers zijn daardoor minder wantrouwig ten opzichte van extreem lage prijzen. Er verschijnen daardoor malafide websites waar mensen allerlei producten kopen, waarna de website gewoon offline gaat. Slachtoffers krijgen de producten nooit te zien. Consumenten die in zo’n val trappen, kunnen maar moeilijk bij een partij terecht die hen helpt om het verloren bedrag terug te vorderen. Het enige wat Testaankoop kan doen, is mensen sensibiliseren.”

Om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van die fraude, kunt u reviews lezen over de minder bekende webshops die u bezoekt. Een website als Trustpilot verzamelt recensies over de ervaringen van onlineshoppers in tal van webshops. Clays geeft ook mee dat het in België verplicht is voor webwinkels een ondernemingsnummer te vermelden. Kijk ook of er contactgegevens zijn vermeld, net als duidelijke informatie over het retourbeleid.

