Gezinnen zullen volgend jaar tot bijna 10 procent of tientallen euro's meer onroerende voorheffing betalen voor hun woning door de indexatie van het kadastraal inkomen. Dat schrijft De Tijd zaterdag.

Door de hoge inflatie in 2022 wordt niet alleen ons loon geïndexeerd, ook allerhande fiscale (grens)bedragen gaan begin 2023 fors de hoogte in. Voor het kadastraal inkomen (ki) betekent dat een toename met 9,6 procent. Dat ki is de belangrijkste parameter voor de bepaling van de onroerende voorheffing die iemand jaarlijks betaalt voor zijn woning. Hoe hoger het ki van de woning, hoe meer onroerende voorheffing iemand in geld zal betalen.

In absolute bedragen kan de stijging van gezin tot gezin sterk verschillen, omdat de voorheffing niet alleen bepaald wordt door de hoogte van het kadastraal inkomen, maar ook door het belastingregime van de gemeente waarin iemand woont en door de gezinssituatie. Uit berekeningen van de krant blijkt alvast dat verhogingen van meer dan 100 euro geen uitzondering zullen zijn.

