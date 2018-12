Wist u dat?

Een keer in het Australische Sydney en een keer in Los Angeles in de Verenigde Staten. 'De vlucht duurt 13,5 uur. Omdat het tijdverschil tussen de twee steden 19 uur bedraagt, kun je door oostwaarts te vliegen 5,5 uur feesttijd opnieuw beleven', zegt Carol Cork, de marketingdirecteur van PrivateFly, die de vlucht aanbiedt.

Het feestje begint op 31 december om 20 uuur met een glamoureus privéfeest. De gasten vieren Nieuwjaar om middernacht met zicht op het vuurwerk in de haven. Om 2 uur vertrekken de feestgangers met de privéjet, waar voldoende champagne, kaviaar en kreeft aan boord is. Het vliegtuig landt in Los Angeles om 20.30 uur lokale tijd, waar het feestje weer helemaal opnieuw kan beginnen.

De formule is niet voor iedereen weggelegd. De vlucht kost 255.000 dollar (223.000 euro) voor het volledige vliegtuig, of 31.950 dollar (28.000 euro) per persoon.