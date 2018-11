Wist u dat? Kakkerlakken kweken

De grootste kakkerlakkenfarm staat in de stad Xichang en produceert 6 miljard kakkerlakken per jaar in een magazijn van twee sportvelden groot, waar de dieren vrij rondlopen. De diertjes worden in China al duizenden jaren gebruikt in medicijnen, die goed zouden zijn tegen onder meer maagontstekingen, huidziektes en brandwonden. Maar als de dieren zouden ontsnappen, zou dat een ramp zijn, klinkt het.