De meubel- en keukenverkopers en andere retailers met ruime toonzalen begrijpen niet waarom hun verkooppunten nog dicht moeten blijven. "Laat die zaken opengaan waar het veilig kan. Anders gebeuren er financiële drama's", waarschuwt een zaakvoerder.

Er zijn geen zekerheden in deze coronatijden. Maar in het beste geval gaan alle winkels weer open op maandag 11 mei, onder strenge veiligheidsvoorwaarden. De retailers met ruime toonzalen zijn naar eigen zeggen klaar om hun klanten in veilige omstandigheden te ontvangen. Trends sprak met drie ondernemers over de heropening van hun verkooppunten en de aanpassingen aan de anderhalvemetereconomie.

De meer dan vijftig toonzalen van Winsol, een Belgische producent van ramen, deuren, rolluiken en zonneweringen, zijn al sinds half maart verplicht dicht. Potentiële klanten kunnen de showrooms wel nog virtueel bezoeken via de website van de fabrikant. "We krijgen nu veel meer aanvragen langs onze digitale kanalen", zegt Xavier Costenoble, de CEO van Winsol. "We bellen die mensen op en adviseren hen met een videoconferentie. Onze verkopers geven op afstand instructies over hoe ze hun ramen en deuren moeten opmeten. Zo kunnen we een offerte maken. We zien wel dat de verkoopcyclus bij de particulier momenteel langer duurt." Na de offerte moet ter plaatse worden opgemeten om de productiematen te bepalen. "Voor schrijnwerk is dat moeilijk, omdat je in de woning van de klant moet komen. Uiteraard respecteren we de afstandsregels. Voor een zonnewering kunnen we buiten meten", legt Costenoble uit. De Belgische fabrieken van Winsol hebben niet stilgelegen sinds de uitbraak van de coronacrisis. De productie draait gemiddeld op 90 procent van de capaciteit. "Omdat niet meteen duidelijk was wat mag en wat niet, hebben we ons laten informeren door de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg", zegt Xavier Costenoble. "We hebben onze processen aangepast in de verkoop, de productie en de plaatsing op de werven. Onze mensen hebben een opleiding gekregen over social distancing en ze hebben kits met mondmaskers en ontsmettende handgel. We doen interne audits om na te gaan of de veiligheidsregels correct worden gevolgd." Produceren zonder voluit te kunnen leveren, leidt tot oplopende voorraden, en dat vreet cash. "Het is een berekend risico", reageert Xavier Costenoble. "Het kost meer om de fabrieken stil te leggen en de vaste kosten te laten lopen." Het grootste pijnpunt voor Costenoble is de gedwongen sluiting van de toonzalen. Winsol heeft elf winkels en een veertigtal franchisevestigingen. "In onze toonzalen kunnen we perfect aan social distancing doen, zelfs nog beter dan in de tuincentra. Onze winkels hebben een oppervlakte van 250 tot 2000 vierkante meter. Het is er nooit een overrompeling zoals in de supermarkt. We kunnen ook werken op afspraak. Alle winkels waar we de veiligheidsmaatregelen kunnen garanderen, zouden morgen kunnen opengaan. De kleinhandel blijft de motor van onze economie", stelt Xavier Costenoble. Ook in de meubelbranche wordt alles in gereedheid gebracht om de toonzalen op 11 mei weer te openen. De handgels, de mondmaskers en de plexischermen zijn al aanwezig. Mathias De Belie, een van de familiale zaakvoerders van DEBA Meubelen in Sint-Niklaas, begrijpt dat het voor de overheden niet eenvoudig is een duidelijke exitstrategie uit te tekenen, maar hij vindt 11 mei heel laat. "Volgens mij zitten daar te weinig mensen met praktijkervaring rond de tafel. Wij hebben grote toonzalen, wij willen die zo snel mogelijk weer veilig openen. Financieel is dit een drama voor onze sector", zegt De Belie.DEBA Meubelen is een gevestigde waarde in het Waasland. Het bedrijf draait een omzet van meer dan 20 miljoen euro met een veertigtal vaste medewerkers. De zaakvoerder krijgt vragen van klanten om meubels af te halen of de showroom op afspraak te bezoeken, maar dat mag niet. In Nederland en Duitsland zijn de meubelwinkels wel open, al dan niet op afspraak. Volgens Navem, de Belgische federatie van meubelhandelaars, zou de omzet in de Nederlandse meubelzaken met de helft zijn teruggevallen. In België is de meubelverkoop zo goed als volledig stilgevallen."Gelukkig hebben we een webshop. Die draait op volle toeren. Onze mensen doen de leveringen bij de klanten thuis. Maar dat is maar een fractie van de omzet die we normaal in deze maanden halen", getuigt Mathias De Belie. De thuisleveringen gebeuren met respect voor de afstandsregels. De chauffeurs en de monteurs gebruiken ontsmettende handgels, handschoenen en mondmaskers, en de klanten kunnen contactloos betalen. De Belie rekent op actie, leiderschap en duidelijke communicatie van de overheden om de winkels op 11 mei veilig te kunnen openen. "Anders vrees ik een slagveld. Veel meubelwinkels stonden voor de coronacrisis al gigantisch onder druk. Als deze crisis nog lang aanhoudt, wordt dat voor veel zaken de doodsteek", voorspelt Mathias De Belie. De Oost-Vlaamse keukenproducent Mape heeft sinds de uitbraak van de coronacrisis niet stilgelegen, maar het maakbedrijf draait niet op volle kracht. "Midden maart was er een lichte paniek bij de mensen. We kregen constant de boodschap 'blijf in uw kot' en het was niet meteen duidelijk of we nog konden doorwerken", zegt Sandrine Van Buggenhout, een van de familiale bestuurders van Mape. "We hebben onmiddellijk maatregelen genomen om zowel de veiligheid van de werknemers als die van de klanten te garanderen. In onze fabriek in Erpe-Mere wisselen de teams elkaar af, zodat er nooit een volledige bezetting is. Zo kunnen we voldoende afstand bewaren." De keukenproductie draait op 60 à 70 procent van de capaciteit. Mape werkt vooral voor de projectmarkt en het orderboek was goed gevuld. Het regime van gedeeltelijke tijdelijke werkloosheid verzacht de factuur voor de werkgever. "We zijn blij dat we een zekere continuïteit kunnen bieden. De meeste werven liggen ook niet helemaal stil. Mondjesmaat wordt voortgewerkt. Onze plaatsers zijn nog aan de slag, maar ze houden afstand. We voorzien in ontsmettingsmiddelen en beschermingsmateriaal. Ze rijden apart naar de nieuwbouwwerven", legt Sandrine Van Buggenhout uit.Het belangrijkste struikelblok is de sluiting van de toonzalen. Particuliere klanten komen geen keukens meer bekijken, er worden nauwelijks nog offertes gemaakt en de bestellingen drogen op. "Mensen surfen wel naar onze website, maar een keuken is een belangrijke investering, dat aankoopproces kan niet volledig digitaal gebeuren", zegt Van Buggenhout. "We hebben voldoende ruimte in onze showrooms, we zouden de mensen op afspraak kunnen ontvangen. Ik heb plexischermen besteld voor de bespreking van de plannen aan een tafel. Zo kan het gesprek veilig worden gevoerd." Nu de curve afvlakt, rekent Sandrine Van Buggenhout op een snelle en veilige opening van de toonzalen. "We passen ons snel aan. Ontsmettingsmateriaal op elke werkplek bijvoorbeeld, dat blijven we doen."