Vier maanden nadat de lonen en uitkeringen verhoogd werden, zullen die begin 2022 opnieuw stijgen door de alsmaar toenemende inflatie. De werkgevers daarom pleiten voor een indexsprong, schrijft De Morgen woensdag.

Werkgeversorganisaties leggen opnieuw de vraag voor een indexsprong op de tafel. In december is de zogenaamde spilindex overschreven waardoor de sociale uitkeringen en ambtenarenlonen begin 2022 met 2 procent stijgen. Het Planbureau verwacht bovendien dat de spilindex in augustus volgend jaar weer zal overschreden worden, voor de derde keer in amper dertien maanden. Ook in de privé zijn de lonen vaak gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen. 'Een loonstijging van 6 procent in amper dertien maanden tijd: dat wordt stilaan onbetaalbaar voor de bedrijven', zegt Eric Laureys, woordvoerder bij Voka. Op korte termijn mag een indexsprong zeker geen taboe zijn, klinkt het. 'We kunnen het loonakkoord best eens tegen het licht houden. Op deze manier riskeren we in een loon-prijsspiraal terecht te komen: hogere lonen leiden tot hogere prijzen, die op hun beurt de lonen weer de hoogte in jagen.' Ook het VBO is ongerust. Gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans vreest na een coronahandicap ook een competitiviteitshandicap, waardoor hij preventief wil ingrijpen. 'We gaan ons toch niet voor een vijfde keer aan dezelfde steen stoten?' Hij wil in januari samenzitten met de regering en de sociale partners. Als ze niet aan tafel willen? Ik kan alleen maar vaststellen dat een ontkenningsstrategie in het verleden ook nooit heeft geleid tot een oplossing.'