Bill Gates ging in de jaren tachtig met Microsoft voor een computer onder elke bureau, in elk huis. Steve Jobs wou met Apple Computer een fiets voor onze hersenen maken. Beide techtitanen hadden een eigen insteek om een revolutie in personal computing, de pc, te ontketenen. Salesforce-oprichter Marc Benioff wil op dezelfde manier herinnerd worden. Salesforce startte in 1999 met onlinesoftware om klantenrelaties te beheren. Ondertussen heeft het een totaalaanbod van software waarop op de een of andere manier klantendata passeert. Hoe hard Salesforce ook zijn best doet de boel op te vrolijken met gigantische conferenties, pluchen mascottes enzovoort, het blijft een verschrikkelijk onsexy business.Maar dat houdt Benioff niet tegen. Zijn enorme persoonlijke ambitie drijft hem om Salesforce en zichzelf in ons collectieve geheugen te beitelen. Daarom telt hij nu bijna 28 miljard dollar neer voor Slack. Dat is niet de eerste chat-applicatie voor interne communicatie in bedrijven, maar het was wel de eerste die kon doorbreken. De oprichter en CEO, Stewart Butterfield, positioneerde Slack als een overzichtelijker alternatief en een archief voor de vele discussies die anders via e-mail gebeuren. Slack verspreidde zich ook razendsnel, dankzij een gratis versie met basisfunctionaliteiten. Het zou meer dan 12 miljoen gebruikers tellen. Maar slechts een beperkt percentage van de klanten, veelal bedrijven, neemt het dure abonnement. In het afgelopen kwartaal waren het er 142.000. De opmars van Slack werd ook gestuit doordat Microsoft zijn Slack-kloon Teams begonnen te pushen in zijn bundel met software voor bedrijven. Op papier leek de coronapandemie een goudmijn voor tools als Slack en Teams. Door het massale thuiswerk hebben bedrijven betere software nodig, om de interne communicatie te stroomlijnen. Maar zowel Slack als Microsoft zag de videoconferentieapp Zoom als concurrent opduiken. Slack moest de voorbije maanden knarsetandend toezien hoe het steeds meer naar de buitenbaan geduwd werd in de race met Zoom en Microsoft. Beleggers maken zich zorgen dat Slack niet meer explosief kan groeien en, wat belangrijker is, veel te veel moet uitgeven om betalende klanten binnen te halen. Slack worstelt met zijn rendabiliteit en is enkel winstgevend als je zoals België enkele grote uitgaven in voetnoten wegmoffelt. De aandelenkoers van Slack is sinds de beursgang in 2019 met bijna 50 procent gezakt. De overnamedeal van bijna 28 miljard dollar ligt wat hoger dan de huidige waardering, maar is nog altijd royaal. Op eigen benen stond Slack te zwak en met Salesforce heeft het een ideale overnemer gevonden. Salesforce is een commerciële machine, die jaar na jaar blijft groeien. Het blijft mikken op een groei van ongeveer 20 procent per jaar, terwijl het al een jaaromzet van om en bij de 21 miljard dollar heeft. Slack blijft een aparte afdeling, maar er komt op korte termijn een integratie met de helpdesksoftware van Salesforce, zodat medewerkers gemakkelijker vragen van klanten kunnen beantwoorden. Op de middellange termijn heeft CEO Marc Benioff echter veel grotere ambities. Hij heeft de voorbije decennia de klassieke spelers in software voor klantenbeheer, Oracle en SAP, teruggedrongen, en nu wil hij de grootste reus een toontje lager doen zingen. Benioff opent met Slack een nieuw front tegen Microsoft op de markt van de zakelijke software. In 2016 betaalde Salesforce al 750 miljoen dollar voor Quip, een kleine onlineconcurrent voor Microsoft Office.Een normale mens zou dat riskante afleidingen vinden. Zeker omdat alles wat rond klantenbeheer draait, nog zoveel potentieel heeft, maar Benioff is geen normale mens. Kijk maar naar de wolkenkrabber van Salesforce, die de skyline van San Francisco domineert. Zijn ego en ambitie zijn te groot voor de softwareniche, die hij sinds 1999 domineert. Bernioff is sinds 2018 de eigenaar van het iconische magazine Time. De overname van Slack past in diezelfde drang naar maatschappelijke relevantie, maar het is de vraag of de chatapplicatie een even grote goudmijn wordt als het kernproduct van Salesforce, of dat het voor nieuwe klanten kan zorgen.