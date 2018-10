VUB investeert 60 miljoen euro in duurzame en humanistische portefeuille

Concreet gaat de VUB aan vier banken - Candriam, Degroof Petercam Asset Management, KBC Asset Management en Triodos Bank - een beheermandaat geven voor telkens vijftien miljoen euro. Die vier moeten een portefeuille samenstellen 'waarvan de beleggingen aansluiten bij de humanistische waarden van de universiteit en strenge duurzaamheidsdoelstellingen'. Dit betekent volgens de onderwijsinstelling concreet dat naast algemene klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen, ook de humanistische principes van vrijheid, gelijkheid en verbondenheid een centrale rol spelen.

Met de nieuwe investeringen wil VUB de overgang maken van beleggingen in klimaatschadelijke bedrijven naar die in duurzame, fossielvrije alternatieven, zegt de onderwijsinstelling woensdag in een persbericht. Dit transitieproces moet uiterlijk in 2020 afgerond zijn.

'Wij willen en moeten als universiteit in de grootste stad van het land een voorbeeldrol spelen. Dit wil zeggen desinvesteren in fossiele brandstoffen en actief investeren in duurzame infrastructuur en beheer', aldus nog Nic Van Craen, algemeen beheerder van VUB.