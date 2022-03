De regering-Biden streeft momenteel niet naar een tweede fase van het bilateraal handelsakkoord met China. Dat heeft de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Katherine Tai gezegd in de Senaat.

Voormalig Amerikaans president Donald Trump ondertekende begin 2020 een eerste fase van een handelsdeal met de Chinese vicepremier Liu He. Beide landen sloten toen een soort wapenstilstand waarmee op zijn minst nieuwe of hogere heffingen verhinderd werden. Essentieel voor dat akkoord was de Chinese belofte om tegen eind dit jaar voor 200 miljard dollar meer goederen aan te kopen in de Verenigde Staten.

Na dat eerste akkoord zou een tweede moeten volgen, met overeenkomsten over meer delicate problemen zoals de bescherming van de intellectuele eigendom.

In de Senaat zei Tai dat de regering-Biden wil dat Peking zijn engagementen uit de eerste fase nakomt. Maar 'we beogen niet per se nog een akkoord in de volgende fase', klonk het.

Beide landen zijn al meer dan drie jaar in een handelsconflict verwikkeld, met wederzijdse straftarieven. De Amerikanen beschuldigen China met name van oneerlijke handelspraktijken, ongeoorloofde staatssteun, marktbelemmeringen en diefstal van intellectuele eigendom.

