De vijf grootste Belgische luchthavens hebben vorig jaar samengeteld de kaap van 35 miljoen passagiers voor het eerst gerond. De teller eindigde op iets meer dan 35,5 miljoen, 2,4 procent meer dan in 2018, zo blijkt uit de cijfers die de luchthavens de voorbije dagen bekendmaakten. Op drie luchthavens - Zaventem, Charleroi en Antwerpen - werd een nieuw passagiersrecord in de tabellen gezet.

De luchthaven van Charleroi, de tweede passagiersluchthaven van het land, maakte donderdag als laatste zijn cijfers bekend. Brussels South Charleroi Airport lokte vorig jaar een recordaantal van ruim 8,22 miljoen passagiers, 2 procent meer dan in 2018. Woensdag al had ook de grootste speler, Brussels Airport, recordcijfers gepubliceerd. De luchthaven in Zaventem zag het aantal reizigers met 2,8 procent toenemen tot bijna 26,4 miljoen.

Bij de kleine luchthavens kwam er recordnieuws vanop Antwerp Airport. Daar passeerden vorig jaar 306.330 reizigers (+2,6 procent). De luchthaven van Oostende groeide met 8,9 procent tot 457.423 passagiers, de derde prestatie ooit. Liege Airport ten slotte bleef stabiel met net iets meer dan 170.000 passagiers.

Het vrachtvervoer zakte een beetje terug na het record van ruim 1,6 miljoen ton in 2018. De luchtvracht staat wereldwijd onder druk door de economische groeivertraging. De luchthaven van Luik, de grootste vrachtluchthaven van het land, kon ondanks die context toch nog groeien: +3,6 procent tot 902.480 ton. Op Brussels Airport werd daarentegen 8,8 procent minder cargo behandeld, goed voor nog 667.220 ton.

