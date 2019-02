Voor het eerst in jaren minder vacatures bij VDAB

De daling is opvallend, ook al gaat het maar om een kleine knik in de sinds 2015 steeds stijgende vacaturecijfers. Mogelijk wijst de daling er op dat de limiet in de groei van het aantal vacatures is bereikt, klinkt het bij de VDAB. Maar voorlopig bindt de VDAB geen grote conclusies vast aan de daling. 'Het is nog te vroeg om te stellen dat het om een trend gaat. Misschien is het wel gewoon toeval. Dat zal de komende maanden duidelijk worden', aldus woordvoerster Joke Van Bommel.

De vacatures voor hooggeschoolden stijgen nog steeds (+3,4 procent), maar er waren in vergelijking met januari 2018 minder vacatures voor laaggeschoolden (-3,9 procent) en vooral middengeschoolden (-8,4 procent). Sectoren met minder vacatures in januari waren bijvoorbeeld de sector 'grafische nijverheid, papier en karton' of de sector 'vervaardiging van transportmiddelen'.

Sectoren die het in januari wel goed deden in vergelijking met een jaar eerder zijn bijvoorbeeld de sector 'dranken, voeding en tabak' of de hout- en meubelindustrie. De voorbije twaalf maanden ontving de VDAB 286.653 vacatures. Dat is nog steeds erg hoog. Er is geen signaal dat de krapte op de arbeidsmarkt mindert, klinkt het bij de VDAB.