Volkswagen wil tot 7.000 banen schrappen

Het schrappen van de banen moet gebeuren door werknemers op vervroegd pensioen te sturen, en geen mensen te vervangen. Volkswagen zegt op de centen te moeten letten met het oog op de zware investeringen in elektrische wagens en autonoom rijden.

Volkswagen zegt op de centen te moeten letten met het oog op de zware investeringen in elektrische wagens en autonoom rijden. Het gaat om extra banen die verdwijnen, bovenop een bestaande herstructurering die loopt tot 2020.

Daarbij worden 30.000 banen afgebouwd, waarvan 23.000 in Duitsland. Daarover werd al in 2016 een akkoord bereikt met de vakbonden. Er werden toen ook 9.000 nieuwe banen aangekondigd, in toekomstgerichte activiteiten zoals softwareontwikkeling. Gedwongen ontslagen zijn tot 2025 uitgesloten.