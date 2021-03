De Vlaamse regering heeft vrijdag het licht op groen gezet voor een systeem van gegarandeerde dienstverlening bij De Lijn in geval van staking. Het ontwerpdecreet gaat nu naar het Vlaams Parlement.

Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters bekendgemaakt. Bedoeling is dat het parlement nog voor het zomerreces over het ontwerp stemt.

De Vlaamse regering wil al langer een systeem van minimale dienstverlening invoeren bij De Lijn, een beetje naar het voorbeeld van het systeem dat al bij de NMBS bestaat. Dat systeem moet ervoor zorgen dat reizigers bij stakingen niet in de kou blijven staan en kunnen terugvallen op een basisdienstverlening. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters gaf het sociaal overleg bij De Lijn aanvankelijk zelf zes maanden de tijd om een regeling uit te werken. Door de coronacrisis en de uitgestelde sociale verkiezingen kreeg De Lijn extra respijt. Maar in december 2020 kwam de Open VLD-minister met een eigen voorstel op de proppen. Eerst lieten de sociale partners verstaan dat ze met een eigen (tegen)voorstel zouden komen, maar twee weken geleden lieten de vakbonden weten dat ze afzagen van zo'n eigen voorstel.

Acht dagen op voorhand

Daarom heeft de Vlaamse regering nu het licht op groen gezet voor de plannen van minister Peeters. De regeling voorziet onder meer dat een stakingsaanzegging minimum 8 dagen op voorhand moet gemeld worden en dat werknemers tot 72 uur voor de staking de tijd krijgen om te laten weten of ze mee staken. Op basis van de informatie tekent De Lijn een vervoersaanbod uit. Dat maakt de vervoersmaatschappij ook ten laatste 24 uur op voorhand bekend aan de reizigers.

