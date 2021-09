Het wordt volgens MR-Kamerlid Marie Christine Marghem onvermijdelijk twee kerncentrales langer open te houden dan tot de voorziene kernuitstap in 2025. Dat heeft ze donderdag herhaald op DH Radio.

De volledige kernuitstap is bij wet voorzien in 2025. Om in voldoende alternatieve productie te voorzien, is een capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) uitgedokterd, dat onder meer steun moet bieden bij de bouw van nieuwe gascentrales. In november wacht de regering-De Croo een belangrijke afspraak. Dan moet blijken of de bevoorrading van ons land gegarandeerd is. Bij onverwachte problemen kan de regering alsnog beslissen de twee jongste centrales - Doel 4 en Tihange 3 - open te houden.

'We hadden onmiddellijk van start moeten gaan', aldus voormalig energieminister Marghem. 'Door te laat te starten, hebben we die ordentelijke uitstap gebruskeerd. We zullen verplicht zijn bepaalde reactoren open te houden, omwille van de bevoorradingszekerheid, maar ook omdat het belangrijk is over een energiemix te beschikken die steeds meer gedecarboniseerd is, en kernenergie is dan een oplossing.'

