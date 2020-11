De VDAB gaat 30.000 werkgevers contacteren met de vraag om hun tijdelijk werkloze werknemers aan te moedigen om een opleiding te volgen.

Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Het gaat om tijdelijk werklozen die door de coronacrisis meer dan 10 dagen per maand op non-actief staan, in sectoren waar er voorlopig nog weinig zicht is op beterschap.

Op vraag van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) zal de VDAB dus niet meer alle technisch werklozen contacteren - zoals in september - maar zich focussen op de groepen waar dat het meest nuttig kan zijn. In samenwerking met verschillende sectororganisaties heeft de VDAB opleidingen opgelijst die nuttig zijn voor werknemers in de horeca, toerisme, eventsector, industriële schoonmaak, detailhandel en luchtvaart. Wie in andere sectoren werkte, krijgt een breder aanbod in zijn mailbox. In totaal zullen 30.859 of ruim een kwart van alle tijdelijk werklozen gecontacteerd worden.

Crevits deed al verschillende pogingen om tijdelijk werklozen te activeren. Vandaag zijn echter nog maar 3039 van de 110.283 tijdelijk werklozen geregistreerd bij de VDAB, al is zo'n registratie niet nodig om een online opleiding te volgen. Tijdelijk werklozen zijn, in tegenstelling tot 'gewone' werklozen, dan ook tot niets verplicht. De Vlaamse minster is wel in overleg met haar federale ambtsgenoot Pierre-Yves Dermagne (PS) om te bekijken of die registratie bij de VDAB niet verplicht kan worden voor wie meer dan 10 dagen per maand tijdelijk werkloos is. Ook een uitbreiding van de opleidingsplicht kan helpen, klinkt het.

