Ook tijdens de coronacrisis worden nog zaken gedaan. De busbouwer Van Hool haalde eind maart een contract binnen om zestien dubbeldekbussen te leveren aan een Japanse klant.

De zestien dubbeldekbussen zullen worden gebruikt voor intercityverkeer. Het gaat om een bijbestelling boven op een eerder order van vijftig bussen. Dat betekent ongeveer drie weken werk voor de site in Koningshooikt. Voor CEO Filip Van Hool is het een opsteker in moeilijke tijden. "'Vooruit is de weg' was de leuze van mijn grootvader, en dat blijft zo."

De fabriek van Van Hool in Koningshooikt ligt sinds 18 maart stil. Toch verschijnt Van Hool elke dag op het werk. "Een leider moet het voorbeeld geven. De mensen appreciëren dat ook. De buitenlandse verplaatsingen zijn weggevallen, maar er zijn nog elk dag face-to-facevergaderingen, en veel conferencecalls."Elke ochtend is er een coronameeting, waar de personeelsdienst en de mensen die nodig zijn de bezetting opvolgen en maatregelen voorbereiden voor de heropstart. er zijn nog zowat 300 van de 3500 werknemers aan de slag in België. Meer dan honderd bedienden werken in de fabriek of thuis: de productieverantwoordelijken leiden de productie en bereiden een mogelijke opstart voor, de financiële groep analyseert op basis van verschillende scenario's de impact van de crisis met de focus op het resultaat en de liquiditeit, en het studiebureau werkt aan achterstallige en nieuwe projecten. Een 130-tal arbeiders werkt de bottlenecks weg bij de fabricatie van onderdelen en werkt de voertuigen af die bijna klaar zijn en kunnen worden afgeleverd. "Dat is erg belangrijk, want het liquiditeitsbeheer is de volgende weken en maanden de hoofdprioriteit", legt Filip Van Hool uit."Dat betekent dat we erg veel praten met onze klanten en leveranciers: hoe staat het bij hen? Wij kunnen niet opstarten zonder afnemers die ook kunnen betalen. Het is een moeilijke oefening, want je bent afhankelijk van externe factoren die je minder kan beheersen. In een normale crisis voelt onze tak goederentransport die het snelst, nu is dat het personenvervoer."