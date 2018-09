Vakbond waarschuwt: 'heel zware storingen van scheepvaartverkeer rest van de week'

De ACOD en de christelijke vakbond ACV kondigden maandag aan acties te plannen via hun leden in de Vlaamse maritieme diensten, als protest tegen het voorstel van Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) voor een wijziging van het ambtenarenstatuut.

Om 19 uur legden de zeeloodsen het werk al neer. In de haven van Antwerpen kunnen volgens Van Wesemael al drie grote schepen de haven niet binnenvaren. 'Daar komen vanavond nog schepen bij', zegt de ACOD-secretaris. In de nacht van maandag op dinsdag kunnen ook sluizen worden geblokkeerd. De vakbond noemt alvast de sluis in Evergem.

ACV-secretaris Kurt Callaerts bevestigt de staking van de loodsen, en waarschuwt voor 'heel zware storingen' van het scheepvaartverkeer in ons land de rest van de week. Zo gaan niet alleen de loodsen in staking, maar ook de ondersteunende diensten zoals bijvoorbeeld de redediensten. Dat is het personeel dat de loodsen naar de schepen moet transporteren. Ook in Zeebrugge zullen acties volgen bij de verkeerscentrale, die het scheepvaartverkeer stuurt. 'Dat is het geval van vrijdag tot zaterdag, met beperkingen voor het scheepvaartverkeer in Zeebrugge tot gevolg'.

'Onbegrijpelijk'

'Wat de vakbonden nu doen, is ongezien en getuigt allesbehalve van verantwoordelijkheidszin', aldus Homans in een reactie op de acties voor onbepaalde duur in de haven. 'De acties die vandaag - nog voor de onderhandelingen begonnen zijn - onaangekondigd door de vakbonden gestart zijn, vind ik onbegrijpelijk. Ik heb altijd gezegd op elk moment van de dag open te staan voor een gesprek en heb zelfs begin juli aan de vakbonden aangeboden de onderhandelingen al op te starten, maar dat paste blijkbaar niet in de agenda van de vakbonden. Wie enige verantwoordelijkheidszin heeft, schuift aan tafel in plaats van de Vlaamse economie plat te leggen en talloze werknemers en bedrijven te gijzelen', besluit minister Homans.

De bonden pikken het verwijt van Homans niet. 'We hebben al haar begin juni verwittigd dat de mensen verbolgen zijn over haar plannen om het Vlaams ambtenarenstatuut af te breken. Ze had twee maanden de tijd om die plannen bij te sturen, maar heeft dat geweigerd', zegt Callaerts. 'Wie niet horen wil, moet voelen'.

Op vrijdag organiseren de vakbonden een algemene staking. Ze dringen bij minister Homans aan op informele gesprekken over haar voorstel.