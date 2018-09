Turkse centrale bank verhoogt toch rentevoet

Erdogan houdt er de onorthodoxe theorie op na dat renteverhogingen leiden tot snellere prijsstijgingen. Bankiers en economen gaan doorgaans juist uit van het tegenovergestelde. Renteverhogingen worden normaliter dan ook toegepast om stijgingen van de consumentenprijzen - de inflatie - te beteugelen.

De inflatie in Turkije lag in augustus op bijna 18 procent. De renteverhoging met 625 basispunten was bijna dubbel zo hoog als de analisten van Bloomberg hadden verwacht. Na de renteverhoging schoot de lira 5,3 procent hoger, tot 6,0272 per dollar. 'De centrale bank bank zal blijven alle beschikbare instrumenten gebruiken om de doelstelling van prijsstabiliteit te behalen. Een verstrakking van het monetaire beleid zal behouden worden tot de inflatievooruitzichten een significante verbetering laten zien', klonk het woensdag.

De lira heeft dit jaar al zowat 40 procent van zijn waarde verloren tegenover de dollar. Hierdoor wordt de invoer gevoelig duurder en stijgen dus ook de prijzen van consumptiegoederen.