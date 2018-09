Trump voert 10 procent heffingen in op 200 miljard dollar Chinese goederen

'De invoerrechten gaan in op 24 september en zullen oplopen tot 10 procent tot eind dit jaar. Op 1 januari gaan de invoerrechten omhoog tot 25 procent', zegt Donald Trump in een persbericht. 'Als China represailles neemt tegen onze landbouwers of andere industrieën, zullen we onmiddellijk fase 3 in werking stellen. Dan komen er invoerrechten op 267 miljard dollar bijkomende importgoederen.'