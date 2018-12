Topmanager Ronnie Leten: 'België is een bedrijf in nood'

Ronnie Leten is allerminst in een zwart gat gevallen na zijn vertrek als CEO bij de beursgenoteerde wereldspeler Atlas Copco in de lente van 2017. Eerst werd hij voorzitter van het vorig jaar van Atlas Copco afgesplitste Epiroc. Dat werd gecreëerd rond de meer cyclische Atlas Copco-divisies die mijnbouwmachines en -onderdelen produceren en onderhouden. Epiroc trok in juni dit jaar apart naar de beurs. Enkele maanden daarvoor werd Leten tevens voorzitter van de Zweedse gigant Ericsson. Aan die functie heeft de bijna 62-jarige Leten sindsdien een zeer vette kluif. Zijn agenda vult de Beringenaar verder op met bestuurszetels bij SKF en IPCO. Net als Atlas Copco, Epiroc en Ericsson - en Electrolux, waar hij voordien voorzitter was - zijn het bedrijven in de invloedssfeer van de machtige Zweedse familie Wallenberg bij wie Leten erg hoog aangeschreven staat.

