De videoapp TikTok was vorig jaar het snelst groeiende merk wereldwijd. De waarde van het Chinese merk is meer dan verdrievoudigd, zo blijkt woensdag uit de rangschikking Brand Finance Global 500. Technologiegigant Apple blijft 's werelds meest waardevolle merk.

Sociale media deden het goed in tijden van coronamaatregelen. TikTok was de meest gedownloade app in 2021, de waarde van het merk steeg van 18,7 miljard dollar naar 59 miljard dollar, zo berekende Brand Finance. TikTok staat zo voor het eerst in de lijst van waardevolste merken, op de achttiende plek. "Het merk is op enkele jaren tijd van relatief onbekend geëvolueerd naar internationaal gerenommeerd, en er zijn geen tekenen van een vertraging", zo luidt het in het jaarlijkse rapport. Apple blijft het waardevolste merk, met een geschatte waarde van 355 miljard dollar, net voor webwinkel Amazon (350 miljard dollar).

De top vijf bestaat voorts uit Google, Microsoft en Walmart. De helft (49 procent) van alle merken in de top 500 zijn Amerikaans, gevolgd door Chinese merken (19 procent). De meest waardevolle merken uit Europa zijn Duits: Mercedes-Benz en Deutsche Telekom, met elk een waarde van zowat 60 miljard dollar. Zij staan op de plaatsen 15 en 17 in de lijst. Belgische merken staan er niet in de lijst. Een jaar geleden was de Amerikaanse fabrikant van elektrische wagens Tesla de snelste groeier. Brand Finance berekent de waarde van een merk op basis van verschillende data, zoals het imago, de omzet en de prestaties.

